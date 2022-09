Zkouška Babišovy populistické síly

Musíme vnutit svou hru soupeři, říká se v často parodované fotbalové frázi, která se dá snadno převést i na politiku. V letošních komunálních a senátních volbách zcela určitě. Lídrovi opozičního hnutí ANO Andreji Babišovi se za finální pomoci prezidenta Zemana povedlo přesvědčit velkou část voličů o tom, že tyto volby jsou referendem o vládě Petra Fialy, a ti se také podle toho zachovali. Komentář Praha 8:38 25. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Místo posuzování místních programů, skládání účtů a hodnocení kandidujících lidí, převážila čistá naštvanost. Přišlo více těch, kteří chtěli protestovat proti malé pomoci vlády v energetické krizi, i ti, kteří jsou permanentně naštvaní a teď mají pocit, že jejich naštvanost tváří tvář české angažovanosti ve válce na Ukrajině přetekla.

Hradec Králové, Pardubice, Zlín, Ostrava, Olomouc, Karlovy Vary, Jihlava, Ústí nad Labem, tam všude ANO vítězilo. I když to neznamená, že ve všech těchto městech také povládne. To už se stalo i v minulých volbách, kdy mělo ANO problém sestavit po vítězných volbách vládnoucí koalice a také ve většině případů bylo od vládnutí ve velkých městech odstaveno.

Po čtyřech letech ale ANO téměř všude posílilo, což vylepšuje jeho vyjednávací pozici, ale hlavně potvrzuje to, že kritika vlády, kterou ANO provádí ve stylu plošného bombardování slovy, skutečně zabírá. Je to vidět i na výsledku senátních voleb, kde kandidáti ANO téměř všude postoupili do druhého kola.

Vyjádřete vaši nespokojenost

Není to ze strany ANO vždy kritika iracionální, pouhé štvaní lidí, jak to často bere vládnoucí koalice. Svědčí o tom mimo jiné i to, že ANO posílilo i v politicky velmi racionální Praze, kde před necelým rokem utrpělo rozhodující porážku v parlamentních volbách a kde dnešní vládní koalice získala bezmála 63 procent hlasů.

Ve vleku snadné a účinné kritiky vlády se veze i SPD, která pozvolna nabírá své zisky i v místech, kde dříve neměla šanci. Opozice zkrátka maximálně využila vhodnou chvíli a vládě jasně ukázala, že je třeba s ní a jejími voliči počítat. To nakonec po volbách přiznali i někteří vlivní členové ODS, jako jihočeský hejtman a šéf Asociace krajů Martin Kuba. Aby také ne, když výsledky voleb fakticky potvrdili, co Kuba říkal již dávno: vláda v pomoci lidem v energetické krizi dost zaspala a opozice teď jejího dlouhého spánku využila.

Kuba je bohužel jedním z mála politiků vládní koalice, jenž si uvědomuje nutnost dělat politiku i pro lidi, kteří s vládou nesouhlasí nebo ji nevolili. Není to prohra, nýbrž pochopení toho, že vláda je vládou všech lidí, nikoli pouze těch, kteří ji ve volbách dali hlas. Snad to po těchto volbách pochopí i premiér Petr Fiala, který nikdy nechtěl přesvědčovat voliče, jež dnes tak snadno sbírá Andrej Babiš, protože takové lidi svou tradiční ideologickou politikou přece nikdy nepřesvědčí.

Babiš vnutil všem svou hru na referendum o vládě a při ní se přesvědčil, že kampaň, kterou po republice vede řadu měsíců, funguje dobře. „Další volby budou až v roce 2024,“ říkal šéf ANO před volbami, „přijďte vyjádřit svou nespokojenost“.

Babiš věděl dobře, že to není pravda, protože další volby jsou už za pár měsíců, na začátku roku 2023. Jsou to volby prezidentské. Po této zkoušce nanečisto se zvedly Babišovy naděje na úspěch. Pokud Fialova vláda nezačne přesvědčovat i jiné než svoje voliče, může Babišovi v prezidentské kampani dost pomoci.

Možná jsme nesledovali ani tak referendum o vládě, jako zkoušku Babišovy populistické síly. A ta evidentně roste, nabírá na mohutnosti a vědí o tom už i „naši lidi“, kteří opět mohou rozhodnout volby.

