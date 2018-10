Oranžová klouže dolů

Předseda ČSSD Jan Hamáček se v průběhu sčítání výsledků komunálních a dílčích senátních voleb tvářil způsobem, který my starší známe z chování zástupců vládnoucí moci před rokem 1989. Tehdy se často používaly formulace typu „dílčí nedostatky zde jsou, ale v plnění náročných úkolů musíme na některých úsecích přidat a pak tyto náročné úkoly v dalším období zajisté splníme“. Komentář Praha 21:35 6. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ČSSD Jan Hamáček | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Hamáček vyjádřil optimismus nad tím, že sociální demokracie uspěla v řadě míst, jde-li o volby komunální, a že bude mít své zástupce i v druhém kole, pokud se jedná o volby do Senátu. Člověk neznalý kontextu by se mohl zaradovat spolu s oranžovým předsedou.

V řadě menších obcí a v některých z menších měst byli sociální demokraté úspěšní. O senátorský mandát bude bojovat opravdu více než jeden zástupce ČSSD. Pohoda jazz, chtělo by se říci.

A co to bylo za dílčí nedostatky? Maličkost. ČSSD ztratí v Senátu mandáty v množství větším než malém. Možná také předsedu horní komory. Sociální demokracie klesla ve velkých městech, někde zatraceně hluboko. Nejvíce v Praze, tam je to hotová katastrofa. Jenže nejenom tam.

Kde jsou ty časy, kdy byla oranžová hlavní ostravskou barvou? Dnes je moravskoslezská metropole v tričku ANO a to ve velikosti XXL.

Výsledky těchto voleb pro ČSSD vytahují z paměti název americké knihy a filmu Nahoru po schodišti dolů. Může se na další čtyři roky udržet na té nejnižší myslitelné úrovni politiky. Neznamená to, že jde o politiku méně hodnotnou, než je ta celostátní. Ale peníze do stranické pokladny – a u ČSSD trýzněné dluhy to platí dvojnásob – přicházejí za úspěchy ve velkém. Navíc jde o stranu, jejíž funkcionáři sní o mnohem vyšších funkcích než být starostou obce.

Příznivci demokratické české levice, ke které se hlásila ČSSD, musí mít po minulých sněmovních volbách, i po těchto komunálních a senátních, tísnivý pocit. Levici dnes v Česku hraje ANO. A hraje ji stejně přesvědčivě jako všechno, co hraje.

Autor je komentátorem deníku Právo.