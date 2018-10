Babišovci si změřili, v jaké jsou kondici

Týká se to velkých i malých formací. Jaroslav Kubera (ODS) nebo Jiří Čunek (KDU-ČSL) jsou živé legendy. Petr Vícha (ČSSD) má v Bohumíně opět přes padesát procent nezávisle na poklesu důvěry v jeho stranu na celostátní úrovni.

Výrazně oranžoví uspěli i v Náchodě, Frýdku-Místku nebo Karviné. O kus dál, v Havířově, ale o primátorský řetěz přijdou. V Olomouci jakbysmet, tam je může potěšit leda těsné překročení pětiprocentní laťky. Hluboko pod ní zůstali v Ústí nad Labem, Liberci a dalších velkých městech, čímž připomněli ztráty TOP 09 v minulých komunálních volbách.

Také babišovci si mohli změřit, jak lidé vnímají jejich lokální kondici. V Ostravě jim to jde výborně, Brno taky ujde, ale Liberec, Karlovy Vary nebo Praha kulhají. V metropoli co čtyři roky vytahují nezkušené lídry jako králíky z klobouku. Pak se není co divit. Pro další velká města platí to samé – jednou nahoře, podruhé dole.

Do obecních voleb se pochopitelně promítá i vysoká politika. Na koni je ANO, ale ještě pozoruhodnější je, že se na výsluní vrací ODS, kterou zjevně lidé vnímají jako stěžejní sílu opozice. Poněvadž levici si Babiš ochočil (sociální demokracii pozváním do vlády a komunisty spoluprací ve sněmovně), jako alternativa se nabízí pravice.

Ví, odkud politika vyrůstá

Pro občanské demokraty je podstatné, že očistili svoji značku a řady bez bratrovražedných konfliktů, k nimž často inklinují například sociální demokraté. I v době, kdy byla ODS na dně, pečovala o své komunální zázemí. Ví totiž, že odtud politika vyrůstá. Nelze mít košaté větve bez pevných kořenů. Počkejme si, zda to dojde i oranžovým.

Podobně lze též uvažovat o Senátu. Také tam záleží na podhoubí a na kvalitě adeptů. Proto v nich může propadnout kandidát největší strany i uspět nezávislý kandidát bez celostátního jištění. Bude jen zajímavé sledovat, jak do senátního klání za týden vstoupí vládně-opoziční střet. Vzhledem k nízkému zájmu o výběr senátorů a k profilu voličů, kteří přesto obvykle chodí, se dá očekávat upevnění pozice ODS, ale i lidovců nebo STAN.

Pokud na radnicích má ANO šanci najít partnery z různých koutů, na parlamentní úrovni jsou karty rozdané jednoznačně. Andrej Babiš totiž umí dolovat hlasy voličů, ale ne důvěru politických partnerů. Tuto disciplínu zvládají jeho kolegové z regionů lépe. Možná kdyby oni mohli a chtěli mít větší vliv na centrální dění, rozšířil by se koaliční potenciál hnutí a překreslila se politická mapa. To je ale ještě stále hudba budoucnosti...​