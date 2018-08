Oslabí komunální volby dominanci hnutí ANO?

V Česku se traduje, že voliči mají tendenci vyvažovat. V říjnu se názorně ukáže, zda to bude platit i pro volby komunální. Podle této logiky by nemělo výrazně uspět hnutí ANO. To dominovalo ve volbách sněmovních a v podzimních by se tudíž mělo podle tohoto principu propadnout z prvního místa o několik příček níže. Komentář Praha 8:45 3. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Tomáš Blažek / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Slabina zmiňované teorie spočívá v tom, že v menších obcích více rozhoduje znalost konkrétních lidí nad jejich umístěním na kandidátní listině. Zkrátka pokud se hnutí ANO podařilo získat místně respektované osobnosti, mohlo by znovu výrazně uspět.

Ve velkých městech se komunální volby více blíží svým charakterem volbám sněmovním. Sice v nich hrají rovněž významnou roli osobnosti v čele jednotlivých kandidátek, ale občané se rozhodují také podle jejich politické příslušnosti a podle spokojenosti s celostátní politikou. Uvidíme, zda jejich výběr ovlivní princip vyvažování. Tedy snaha oslabit dominanci hnutí ANO na vládní úrovni.



ANO v opozici?

Dosavadní výsledky průzkumů veřejného mínění naznačují, že by tomu tak být nemuselo. Hnutí vedené Andrejem Babišem má podle nich zatím reálnou šanci vyhrát ve většině velkých měst.

Pochopitelně v tuto chvíli jde jen o prognózu, která může mít k realitě daleko. Zároveň je předčasné odhadovat volební zisky, a zda budou případně stačit k bezproblémovému vládnutí ANO v jednotlivých městech.

Už na vládní úrovni si Andrej Babiš mohl názorně ověřit, že se do spolupráce s ním většina politických stran a hnutí nehrne. Podobně by to mohlo fungovat i v některých městech, což by hnutí ANO poslalo i přes vítězství do opozice.

Testovací volby



Zda tomu tak bude, to se ukáže až po sečtení odevzdaných hlasů v jednotlivých velkých městech. Právě výsledek v nich může mít dopad na celostátní politiku. Netýká se to pouze případného oslabení dominance hnutí ANO. ODS si například otestuje, zda je skutečně na vzestupu a má šanci stát se reálnou alternativou při dalších sněmovních volbách vůči Andreji Babišovi.

Sociální demokraté si zase ověří, nakolik jim prospívá účast ve vládě s trestně stíhaným premiérem, která se opírá o podporu komunistů. Piráti si otestují, zda zůstávají i nadále protestní stranou, kterou volí čím dál tím více nespokojených lidí.

Zkrátka komunální volby nebudou pouze o tom, kdo bezprostředně bude ovlivňovat život občanů v jednotlivých obcích a městech. Budou mít dopad na tuzemskou politickou scénu a mohou způsobit změny ve vedení některých stran.