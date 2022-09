Dilema vládních stran

Výsledek voleb staví před komunální politiky vládních stran nepříjemné dilema. Komunální volby dopadly tak, že vládní koalice i hnutí ANO najdou dost argumentů proto, aby výsledek vykládaly jako svůj úspěch. Vládní strany nedopadly tak špatně, jak věštily některé poslední průzkumy volebních preferencí. Ještě před nedávno oznámenými vládními opatřeními to vypadalo na mnohem horší výprask. Komentář Praha 13:21 25. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohuslav Svoboda a Jiří Pospíšil ve štábu Spolu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Babišovo hnutí ANO rozhodně uspělo, i když se mu nepodařilo z těchto voleb udělat referendum o současné vládě.

Nevyhrálo ani v hlavním, ani v druhém největším městě, ani v několika velkých krajských městech. Senátní i komunální volby ovšem potvrdily, že ANO se stalo zcela standardní stranou, přijatelnou pro široké spektrum voličů. Nic na tom nemění nestandardní praktiky, jaké předvedl předseda hnutí třeba v senátních volbách v Jihlavě, kde nechal nasadit kandidátku, jejíž jedinou kvalifikací je to, že spolu s ním stojí jako obžalovaná před soudem.

I když šéfové vládních stran doporučují vytvářet koalice na půdorysu vládní spolupráce, v některých krajských městech hnutí ANO obejít nepůjde. Určitou přípravu na možnou spolupráci s ANO bylo možno pozorovat již před volbami.

Babiš bude moct ve svém tažení pokračovat

Lídr koalice Spolu v Praze Bohuslav Svoboda z ODS hovořil pochvalně o lídru hnutí ANO Patriku Nacherovi a naopak se vymezoval proti lídrovi Pirátů Zdeňku Hřibovi. Nacher, který na svých plakátech tvrdil voličům, že koalice Spolu lže, na druhou stranu opakoval, že s ODS existuje spousta programových shod.

V Brně si dělal primátorské ambice lídr koalice KDU a STAN Petr Hladík, přičemž jediná cesta, jak obejít primátorku za ODS a TOP 09 Markétu Vaňkovou, byla spolupráce s ANO. Ovšem s výsledkem 17 procent může Petr Hladík na nejvyšší politický post ve městě zapomenout.

Situace v krajských městech je různá, někde se ODS zřejmě chystá vládnout s ANO, jako například v Českých Budějovicích, jinde se naopak snaží vládní strany ANO vyšachovat, i když tam volby vyhrálo – to se zřejmě děje v Hradci Králové.

Určité problémy mohou nastat v Praze, kde vyhrála koalice Spolu, ANO je druhé a třetí jsou Piráti. Právě Piráti nebyli nijak nadšeni z lídra Spolu Bohuslava Svobody ani z jiných jmen na pražské kandidátce koalice Spolu, která se skutečně hemží jmény ze zlaté pražské éry ODS.

Je tedy otázkou, jestli se při sestavování vlády v Praze podaří vyřešit personální animozity, které budou zřejmě největší překážkou. Bohuslav Svoboda má ovšem se střídáním koaličních partnerů bohaté zkušenosti. Při svém minulém angažmá na magistrátu změnil svého politického partnera dokonce několikrát.

V Praze ovšem mají strany vládní koalice naštěstí možnost se vládě s ANO vyhnout, jinde to nebude tak snadné nebo to ani nepůjde. Komunální politici stran vládní koalice by si ale měli připomínat, že Andrej Babiš se nijak netají svým úmyslem shodit vládu a stát se znovu premiérem.

Vládní strany svoji velice pomalou reakcí na energetickou krizi, ať již byla zaviněna váháním některých ministrů, či ideologickou předpojatostí, výrazně posílily Babišovu pozici, čehož on dokázal využít. Zastropování cen energií zřejmě drtivou porážku odvrátilo a předsedové vládních stran se – aspoň soudě podle povolebních prohlášení – domnívají, že nyní je už všechno v pořádku. Andrej Babiš tedy bude moct ve svém tažení pokračovat. Je tedy otázkou, jak moc mu nyní komunální politici pomohou upevnit pozici a etablovat se jakou součást demokratické společnosti.

Autor je komentátor Českého rozhlasu