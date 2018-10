Pro levicové voliče je ANO zjevně atraktivnější než jejich ČSSD a KSČM

Propad sociálních demokratů a komunistů byl očekávaný. Oranžovým předpovídaly výzkumy dokonce dvouprocentní výsledek, nakonec byl téměř tříprocentní. Jedno procento víc nebo míň nemění nic na tom, že šlo o fiasko. Oběma vyluxovalo hlasy hnutí ANO a komunistům urvala kus masa Okamurova SPD. Komentář Praha 8:30 8. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První místopředseda ČSSD Jiří Zimola. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Politika je obchod s nadějemi. Babišovo hnutí dokáže lépe vyvolat dojem, že „to zařídí“. Nejde o ideje, jde o bezprostřední naplnění konkrétních potřeb dne. Babiš vytáhne grafy a kouzlo je hotovo.

Pokud jde o útěk od komunistů k SPD, pak je to málo platné, Okamura je radikálnější než Filip, přičemž radikalismus má pro určitý typ lidí neodolatelný sex appeal.

Ti si přejí, aby někdo šel a těm nahoře to nandal. Dá se čekat, co bude dál. Jistě padnou nějaké hlavy, je ovšem otázka, zda to bude co platné.

Sociální demokraté mají problém s hlavami náhradními. Pokud jde o komunisty, u nich příklon k radikalismu bude znamenat konflikt s ústavností, a pak by nápad na zákaz strany přestal být osobním hobby Jaromíra Štětiny a mohl by se stát vítanou součástí 30. výročí konce komunismu u nás.