Debakl levice a zmrtvýchvstání ODS

Když se zaměříme pouze na senátní volby, dá se dobře vidět postupující fenomén posledních let i na úrovni celostátní politiky. Levicové strany nebo ty, které se za ně oficiálně vydávají, ČSSD A KSČM, jsou na ústupu, ode dna se naopak odrazila ODS. Sociální demokraté drželi před těmito volbami v Senátu celých 25 křesel, ODS jen deset.

Začněme dobrou zprávou pro sociální demokracii: v okrsku Karviná získá zřejmě Petr Vícha nadpoloviční počet hlasů, a tím se asi stane senátorem už v prvním kole. To se zatím podařilo jen Jiřímu Čunkovi, stálici valašské politiky, a postup z prvního kola se rýsuje i Jaroslavu Kuberovi z ODS.

Sociální demokraté obhajují v senátních volbách třináct křesel, to je více než polovina toho, co momentálně mají – i proto můžou nejvíc ztratit. A to se samozřejmě stane. Předseda strany Jan Hamáček nechtěl v rozhovoru pro ČT24 ani sdělit, s jakým výsledkem by on, potažmo celá strana, byli spokojeni.

Pochopitelně: je více než jasné, že ČSSD zažije v těchto volbách debakl, podobně na tom bude i KSČM. Zatím do druhého kola postupuje pouze čtveřice z kandidátů a kandidátek sociálních demokratů. Nejvýraznější šanci druhé kolo dotáhnout má pouze kandidátka v Prostějově, Bohuslava Sekaninová.

Druhý dech ODS

Už teď se ale může radost Občanská demokratická strana. Pod vedením „pravicového politika s profesorskou tváří“ Petra Fialy nabrala strana druhý dech.

Bylo to mimo jiné vidět i v odhadech komunálních voleb pro velká města, kde ODS vedla v Praze a vypadalo to, že se jí bude dařit i v Brně a dalších větších městech. Zatím mají občanští demokraté deset postupujících kandidátů do druhého kola senátních voleb. Je mezi nimi třeba i mladoboleslavský kandidát Raduan Nwelati, který svou kampaň stavěl na „nulové toleranci proti cizincům“.

Dalším výrazným kritikem migrace byl i bývalý policejní prezident Martin Červíček. Celkem ovládli kandidáti ODS celou pětinu okrsků, nejčastěji budou v druhém kole soupeřit s ANO.

Ukazuje se, že vymezování se proti Babišovi a sázka na nostalgii po devadesátých letech, okořeněná rasismem, hysterickou „kritikou“ migrace (často hraničící s vyvoláváním falešné paniky) a podpořená hazardním králem Ivo Valentou, se ODS vyplácí. Bývalý akademik Fiala vytváří ODS image liberální strany, alternativy proti „bolševismu“, za který ODS považuje oligarchické ANO i Piráty.

Právě napojení na Valentovy Soukromníky nebo záměrně rasistická kampaň ale ukazují, že liberálního není na ODS zhola nic – a to ani představa volného trhu. Ten totiž v podání ODS představuje pouze tradici toho nejbrutálnějšího neoliberalismu s úplnou absencí jakékoliv sociální politiky. Prostě taková SPD, ale jenom pro bohaté. A ČSSD na to absolutně nedokáže reagovat.