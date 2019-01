Komunisté táhnou do ulic. Proti premiérovi, který je vrátil k moci

Nejsou tomu ani dva měsíce, co koaliční sociální demokraté raději opustili sál, než aby hlasovali o důvěře vlastní vládě.

Co je to ale proti KSČM. Její poslanci zvedli ruku pro Babišův kabinet, dál ho drží svědomitě u moci, což ale nebrání komunistickému vedení svolat na poslední lednovou sobotu protivládní demonstraci. A vyzvat její účastníky, aby dorazili v reflexních žlutých vestách, symbolu to divoké pařížské rebelie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář Jiřího Leschtiny

Jestlipak mezi Filipovými žlutými vestami spatříme i někdejšího příslušníka Pohotovostního pluku SNB Zdeňka Ondráčka? Bylo by to stylové.

Vždyť komunisté budou demonstrovat na Václavském náměstí právě 30 let poté, co zde jejich lidové milice a členové pohotovostních jednotek brutálně rozháněly demonstranty během Palachova týdne. Pomocí obušků, slzného plynu, vodních děl a psů, kdy nešetřili ani holky nebo náhodné kolemjdoucí.

Babiš byl jedním z komunistů

Absurdita této paralely by snad mohla někoho svádět k myšlence ve stylu leninského žargonu: Na bolševiky po bolševicku. Demokracie ale musí být velkorysá. A tak nechť si komunisté ve zdraví užijí svobody projevu a shromažďování, které dřív tak zběsile potlačovali.

Od tajemníka pražské buňky KSČM Viktora Pázlera se dozvídáme, že komunisté budou protestovat proti zvyšování cen energií. Pravda, když komunisté vládli, ceny nezvyšovali. Jen vždycky oznámili úpravu cen, a to světe div se, vždycky směrem vzhůru.

Komunistické žluté vesty na Václaváku také hodlají pranýřovat ceny bydlení, jejichž růst se stává problémem zvlášť pro mladé rodiny. Pamětníci vlády KSČ, a že jich na demonstraci bude, asi nevzpomenou na beznadějné pořadníky čekatelů na byty, v nichž mladí manželé často uvízli na dlouhá léta a museli bydlet u rodičů. Čímž ale mnohdy vyřešili problém s nepřípustnými nadměrnými metry.

Komunisté usilovně předstírají, že jsou vůči vládě hnutí ANO a ČSSD opozicí. Ve skutečnosti jsou chabě zamaskovaným koaličním partnerem. Právě takovým, jakým byla Klausova ODS vládě Miloše Zemana, když ji svými hlasy po čtyři roky držela ve Strakově akademii. Faktem je, že ODS po celou tu dobu vládu ČSSD bezostyšně kritizovala, ale demonstrovat proti ní, to ani jinak bezskrupolózního Václava Klause vskutku nenapadlo.

Komunisté navíc teď vyrazí na náměstí brojit proti premiérovi, který je v mnohém směru skutečně jejich premiérem. Vždyť až do roku 1989 patřil v řadách KSČ ke spolehlivým nomenklaturním kádrům.

Byl jedním z těch komunistů, kteří dokázali využít svých exkluzivních informací a vazeb, aby převzali kontrolu nad notnou částí polistopadové ekonomiky. Nehledě k tomu, že svědomitá spolupráce někdejšího pracovníka zahraničního obchodu s tajnou policií jistě zůstává v očích Vojtěcha Filipa a jeho lidí kádrovou perličkou.

Zkrátka a dobře Andrej Babiš je pro komunisty nejbližším šéfem vlády od dob Ladislava Adamce. S jedním podstatným rozdílem: V závěru Adamcova premiérství KSČ o moc přišla. Babiš po svém příchodu do Strakovy akademie komunisty k moci vrátil.