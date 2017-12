Komunisté se postarají, aby vše bylo jako dosud

Pan Kováčik sice ještě pokračoval, že bude mít za úkol, aby v dolní komoře fungovala doprava, osvětlení či úklid, to už spíš ale připomínalo komickou vložku.

Nejde totiž o to, že by komunisté vynášeli smetí či zhasínali na chodbách – ostatně sám jejich předák dodal, že jeho zodpovědnost za to vše bude politická, nikoli úřednická. Podstatné je, že zjevně nemá dojít k nabourání vazeb a pavučin, které jsou pro malostranské paláce typické a které zhusta leží občanům v žaludku.

Zatímco Piráti prosazují maximální efektivitu a transparentnost, mnohé tradiční partaje si zvykly na pohodlně vystlaná hnízdečka a představa úklidu se jim zajídá. Také proto nejspíš padne pod stůl i pirátská představa zjednodušení a seškrtání ne vždy logicky zkonstruovaných poslaneckých prebend.

Při všech výhradách se musí komunistům jedna věc nechat. Jsou tak dobře znalí parlamentních procedur a mají tak dobře promyšlenou svoji strategii, že ve sněmovně vytírají ostatním stranám zrak.

Na bezmála 20 let ovládla sněmovnu. Díky lukrativní zakázce si firma přišla na skoro miliardu Číst článek

Poté, co získali křeslo jejího místopředsedy, byli nadstandardně úspěšní v dobývání pozic ve výborech a komisích. Zúročili schopnost vyjednávat a dohody plnit i porušovat. Zatímco sociální demokraté jsou stále v povolebním šoku a klasická pravice je uhranuta Andrejem Babišem (ANO), komunisté udávají tempo v nastavování sněmovních poměrů.

Bližší košile než kabát

Když si odmyslíme jejich ideové zabarvení, minulost a všechny ty Semelové či Ondráčky, sledujeme formaci, která i z těžké volební prohry dokáže udělat politické vítězství. Skoro se chce říct, že mění vodu ve víno, takoví to jsou kabrňáci.

Nejde jen o funkce, jde i o vztah k nové vládě. KSČM se od zbytku spektra liší zdrženlivostí, trpělivostí a ochotou Babišův tým podpořit či tolerovat, pokud jí bude konvenovat programové prohlášení. Pavel Kováčik se již prořekl, že něco z komunistických priorit v něm bude. Čím víc ANO v KSČM uvidí možného spojence, tím víc jí dovolí.

Komunisté trvají na Ondráčkovi. 'Nikdo jsme nikoho nekádrovali, tak nám také nikoho nekádrujte' Číst článek

Platí to i naopak. Komunisté mají ve Stanislavu Grospičovi předsedu mandátového a imunitního výboru, který bude mimo jiné projednávat policejní žádost o vydání poslanců Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání.

Reprezentanti ANO včetně Babiše, ale i četní poslanci KSČM a SPD opakují, že se při hlasování o zbavení imunity těch dvou výtečníků rozhodnou podle stanoviska mandátového a imunitního výboru. Mimochodem - ANO v něm zastupuje exministryně spravedlnosti Helena Válková, na níž babišovci dají zejména. A právě ona se již několikrát komunistických kolegů zastala.

Pro úplnost dodejme, že sněmovna bude též rozhodovat o vydání či nevydání poslance ODS Bohuslava Svobody a poslance Pavla Růžičky z ANO, na něž si vyšetřovatelé došlápli v komplikovaných případech spojených s jejich komunálním mandátem.

Také nad nimi se bude zřejmě rozmítat, zda nejsou jen oběťmi policejní zvůle. Vždyť i předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) chce otevřít akademickou debatu o kritériích pro vydávání poslanců, která nemusejí být jen trestněprávní.

Zásada „bližší košile než kabát“ je pro české politiky typická už dávno. V tom se dá i komunistická snaha, „aby věci fungovaly, jak léta fungovaly“, pochopit. Jen jsem zvědav, jak ji před svými voliči, nespokojenými s politikařením a lačnými zásadních změn, obhájí Andrej Babiš.