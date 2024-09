Vláda se chybně rozhodla odstranit národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila, ve světě uznávaného experta. Nepomohly protesty domácích odborníků, nepomohl ani otevřený dopis vládě, který podepsalo 76 expertů a osobností z oblasti drogové politiky a prevence zastoupené lidmi 27 států z celého světa.

Martin Fendrych: Konec protidrogového koordinátora vlády Vobořila má své okamžité, ryze negativní důsledky

Vobořil coby národní koordinátor dával přednost prevenci a pomoci závislým před nefunkční tvrdou represí. Připravil návrh zákona o regulovaném trhu s konopím. Chtěl prosadit novelu o návykových látkách a seznam „psychomodulačních látek“.

Odmítal represi jako jediný účinný nástroj. Opíral se o tvrdá data výzkumníků. Mnoho let razií a policejního boje ukázalo jasně, že represe nefunguje, zatlačuje uživatele drog do kriminálního prostředí a vyděluje je ze společnosti.

Odchod Vobořila má už nyní důsledky. Nutil vládu, aby se soustředila na prevenci. S jeho odchodem zřejmě žádná uznávaná těžká váha z této oblasti vládu tlačit nebude.

‚Dohody už neplatí’

Helena Gherasim, předsedkyně rady Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, odchod experta zhodnotila takto: „Ukazuje se, že odchod Jindřicha Vobořila se začíná negativně projevovat okamžitě a že dohody, které jím byly garantovány, už neplatí.“

Dodává, že pokud vláda rezignuje na svoje sliby a cíle v oblasti prevence a fungování služeb do příštích let nezajistí, bude to zoufalý výsledek pětikoalice a bude mít nežádoucí dopady na veřejné zdraví i bezpečnost.

Jde o to, že už loni na podzim se koalice dohodla na navýšení financí na prevenci a léčbu závislostí pro rok 2025. Až do současnosti ovšem nedošlo k závazné dohodě.

Asociace poskytovatelů adiktologických služeb říká, že bez zvýšení objemu peněz na prevenci „nebude možné reagovat na rostoucí problém digitálních závislostí a zhoršujícího se duševního stavu dětí a mladistvých, včasně reagovat posílením substituční léčby na hrozbu nástupu fentanylu, řešit rozšířené domácí násilí, kde je takřka vždy přítomen alkohol, a nebude možné splnit takřka nic z toho, co si vláda loni vytyčila v Akčním plánu v dané oblasti“. Dodám, že fentanyl je droga až 80krát účinnější než heroin.

Jiří Richter, ředitel organizace SANANIM, připomíná, že na „daních z neřesti“ stát vybírá vysoké desítky miliard korun, ale do služeb, které nás před drogami chrání, jde přes „rozpočet úřadu vlády jen něco kolem 300 milionů, ani ne jedna dvousetina toho, co se vybere“. Podle Richtera je morálně neobhajitelné, aby stát řešil u závislostí pouze příjmovou stránku.

Vobořil byl odejit, protože chtěl mimo jiné omezovat českou obří spotřebu alkoholu. K tomu dodám, že na léčbu alkoholové závislosti se dnes čeká mnoho měsíců.

Doufám, že vláda, která se zbavila Vobořila, aspoň dodrží své sliby a peníze na prevenci drogových závislostí nakonec přidá.

Autor je komentátor Aktuálně.cz