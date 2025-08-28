Konec snu o volném trhu

Část amerických republikánů se hrdě hlásí k odkazu Ronalda Reagana a jeho politiky volného trhu. Tito lidé mají z kroků aktuálního prezidenta Donalda Trumpa asi dost zamotanou hlavu. Sice se kdysi také prohlašoval za vášnivého zastánce svobodného trhu, nyní ale jeho kroky vyjadřují něco zcela jiného. Vysloužil si kritiku, že je skoro socialista, velký progresivista či prosazuje model státního intervencionismu à la Čína.

Komentář Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Americký prezident Donald Trump

Americký prezident Donald Trump | Foto: Ken Cedeno | Zdroj: Reuters

Poslední dobou se událostí, ve kterých prezident jedná, jako by mu patřil stát, seběhlo víc. Například usiluje o to, aby vláda koupila podíl v technologické firmě Intel, což býval přední výrobce čipů, ale už nějakou dobu se plácá v ekonomických ztrátách.

Přehrát

00:00 / 00:00

Tereza Zavadilová: Konec snu o volném trhu

Trump má za to, že částečná privatizace firmě pomůže k návratu k někdejšímu úspěchu.

Komentátoři soudí, že to jde zcela proti duchu Ameriky. Pokud stát někdy něco privatizoval či intervenoval do soukromých firem, bylo to jen v době velkých krizí či válek. A pokud je důvodem k tak neortodoxnímu kroku obchodní válka s Čínou, je to málo.

Stát jsem já...

Prezident kritiku, i z republikánského tábora, odmítl – prý jsou to jen hloupí lidé. A prý řada podobných rozhodnutí bude následovat, protože prezident přece sám nejlépe ví, co je pro jeho zemi nejlepší.

Pravomoc prezidenta versus nezávislost centrální banky. Odvolaná Cooková z čela Fedu zažaluje Trumpa

Číst článek

Intel není sám, něco podobného zažila tradiční ocelárna US Steel. Aby Trump dal zelenou jejím převzetí ze strany japonského konkurenta, vymínil si, že stát získá v podniku zlatou akcii, aby mohl blokovat rozhodnutí, která mu nevyhovují. Stát skrze Pentagon koupil také podíl v americké firmě, která těží vzácné minerály.

Zcela nereaganovsky se Trump zachoval také kolem daní na vývoz amerických čipů do Číny. Nejprve gigantům jako Nvidia vývoz procesorů úplně zakázal. Pak otočil, ale s tím, že budou z každého prodaného dílu platit americké státní kase 15procentní přirážku.

Schytal to na sociálních sítích, že k takovému progresivismu ve smyslu miliardářské daně by si nedovolili sáhnout ani nejlevicovější demokraté. Prostě státní kapitalismus par excellence.

A pak je tu Fed. Za celou historii americké centrální banky, která se píše od roku 1913, si pár prezidentů s nezávislostí centrální banky pohrálo. A skoro vždy to dopadlo špatně.

Trump zakázal pálení vlajek. Jde tím proti americkému nejvyššímu soudu

Číst článek

Většinou prezidenti tlačili centrální bankéře, aby snižovali sazby z politických důvodů – třeba kvůli tehdejší válce ve Vietnamu. Výsledkem zásahů Richarda Nixona byla ničivá velká inflace v 70. letech. Od té doby prezidenti raději do věcí centrálních bankéřů nos nestrkali.

Donald Trump prolamuje i toto desítky let trvající tabu. Šéf Fed Jerome Powell, který odmítá snižovat pod tlakem úroky, je pro něj horším nepřítelem než Čína. Teď Trump odvolal členku vedení Fed Lisu Cookovou, ač k tomu neměl žádný mandát.

Čeká se ostrá právní bitva, což je prezidentovi evidentně úplně jedno. Čeho by se také bál, když dávno jedná dle hesla: Stát jsem já.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz

Tereza Zavadilová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Komentáře

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme