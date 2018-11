Ukrajinsko-ruská krize se stupňuje

Rusko-ukrajinská krize kvůli nedělnímu konfliktu v černomořských vodách pokračuje. Spojené státy vyzvaly své evropské spojence k větší pomoci Ukrajině v jejím boji proti agresivní politice Ruska. Komentář Praha 11:10 29. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Petro Porošenko s vojáky během vojenského výcviku na vojenské základně v oblasti Černihiv na Ukrajině | Foto: Mykola Lazarenko | Zdroj: ČTK/AP

Ministerstvo zahraničí USA upozornilo na potřebu tvrdšího prosazování sankcí a doporučilo kupříkladu přehodnotit podporu budování plynovodu Nord Stream 2. Americký prezident Donald Trump navíc pohrozil, že kvůli tomuto konfliktu by mohl zrušit plánovanou schůzku s Vladimirem Putinem na okraj summitu G20 v Argentině.

Začněme možná poněkud překvapivým krokem ukrajinského prezidenta Petra Porošenka: ten v rozhovoru pro hlavní ukrajinské televize prohlásil, že válečný stav, který měl začít právě od dnešního rána, je v platnosti už od pondělka.

Těžko říct, co tím Porošenko sleduje, ale dost možná je to reakce na kritiku ve smyslu tom, že vyhlášení válečného stavu by bylo mnohem případnější už na jaře roku 2014 než právě teď, navíc v situaci, kdy tento víceméně symbolický krok nic neřeší. A jistě taky nechce být viněn z toho, že vzniklé situace využívá ve prospěch svého předvolebního boje.

Stejně zajímavou informaci přinesl rovněž Petro Porošenko: Hned v neděli požádal o telefonický rozhovor Vladimira Putina, ale Kreml vůbec nereagoval a žádost jednoduše ignoroval. Svědčí to o jednom jediném, co ostatně už řadu let víme – Vladimir Putin má psychologii a vychování řeznického psa.

Zemní plyn a olivová ratolest

Neméně zajímavé bude, jak nakonec zareaguje Evropa – nikoli verbálně, ale ryze prakticky, či dokonce fakticky. Americký prezident starému kontinentu rovněž doporučuje zastavení projektu Severní proud 2, což by bylo opravdovým podáním ruky Ukrajině.

Ponechme stranou americké přání prorazit do Evropy s vlastními energetickými surovinami, ale tady se naráží především na utilitární německý zájem získávat ještě víc v podstatě levného ruského zemního plynu, který je zřejmě nade vše. I nad olivovou ratolest, jíž se tak účinlivě, ovšem bez většího efektu ohání německá kancléřka Angela Merkelová.

Velmi trefně to glosuje vážený list Frankfurter Allgemeine Zeitung, který volá po rozhodnosti a od spolkové vlády žádá, aby byl projekt Severní proud 2 okamžitě zastaven.

Citujeme: „Při exportu svého plynu je Rusko stále ještě závislé na ukrajinské přepravní infrastruktuře. Dokud tento stav trvá, Kreml si příliš velké ohňostroje na Ukrajině nemůže dovolit. Jakmile ale dojde ke spuštění Severního proudu 2, tento omezující faktor pomine.“

K čemuž dodejme, že důsledky raději ani nedomýšlet.