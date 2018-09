Druhý bez dvou za dvacet

Manžel nosil domů značné finanční částky v hotovosti, šlo o nelegální peníze. Částečně vím, odkud pocházely, ale říct se to bojím. Mohlo by mě taky přejet auto. Mám ovšem jeden jeho soukromý deník! Tak se dá parafrázovat vyjádření Petry Paroubkové o expremiérovi Jiřím Paroubkovi. Co za ním stojí? Komentář Praha 22:52 6. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Paroubková se svým manželem Jiřím na archivním snímku z roku 2014. | Foto: Fotobanka Profimedia

Nedávný rozhovor Petry Paroubkové, vlekle se rozvádějící manželky někdejšího premiéra a momentálního senátorského kandidáta, pro TV Seznam přinesl v jistém ohledu rekordní novum. Zatím se totiž u nás doposud žádný partner vysokého politika do takového veřejného kriminálního osočení nepustil.

Přičemž se mohlo uvažovat, jestli tím paní Paroubková chce získat vyšší výživné na dceru a expremiérovi otevřeně vyhrožuje, případně se jí začalo stýskat po světlech reflektorů a televizních kamerách, anebo jde prostě takříkajíc s kůží na trh.

Protože kdyby se v ní čistě jen hnulo svědomí a pocítila nutnost zločinné počínání manžela zarazit, pak to vše měla vyprávět v tiché policejní úřadovně a ne na obrazovce.

Čí to bylo a kam se to podělo?

I když je třeba podotknout, že Petra Paroubková sama mluvila o tom, jak potřebuje peníze na živobytí a podobně, a kdyby Paroubek skončil ve vězení, byla by na tom zle. Takže přece jenom obyčejné výhružky? Nadto v čase počínající senátní kampaně? Zneužívání veřejnosti v čistě soukromém materiálním sporu?

S Paroubkem její vystoupení možná zatřáslo, možná vůbec, těžko říct. Kontroval především neprůkazností manželčiných tvrzení. Mohl ale trochu znervóznět, když server iROZHLAS tento týden vypátral, že se před časem v Paroubkově sejfu nacházely miliony v dolarech.

Ale vysvětlení bylo po ruce: šlo o peníze podnikatele Michka, Paroubek je měl investovat na finančních trzích. Kde se ale mimochodem hotovost téměř vůbec neužívá.

A peníze ovšem zmizely, Paroubek je nemůže vrátit a prý bude dluh celé roky odpracovávat. Asi to ale nemyslel tak, že by movitému známému třeba o víkendech leštil limuzínu. A hlavně, i když to nebylo řečeno přímo, expremiér dost jasně naznačil, že asi tři a půl milionu korun z rodinného trezoru vzala manželka.

Ani dveřmi, ani oknem?

To je možná ještě o něco silnější káva, než jakou navařila Paroubková v televizním interview. Běžnému občanovi je pak z této dvojice nevolno. Tedy - ne že by mu nebylo špatně už před lety, když na sebe oba aktéři ještě vzájemně doslova vrkali.

Paroubek se chtěl před asi rokem usilovně vrátit k sociálním demokratům, které ale druhdy opustil a pomlouval, kde mohl. Když jej zpátky nevzali, zkouší se do politiky dostat oklikou coby nezávislý na kandidátce ostravské ČSSD. Tuto stranu, respektive některé její funkcionáře, může ovšem momentálně slušně pošramotit. Pokud tedy tamní voliči neuvěří slovům o antikampani řízené bůhví odkud. A na to bych moc nesázel.