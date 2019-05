Něco pro Miloše, něco pro mne

Takže když se zrovna v době demonstrací proti výměně v čele ministerstva spravedlnosti dostává do finální fáze také rozhodování, zda se kancléř Mynář snažil ovlivňovat justici, jistá souvislost tu určitě je.

Přinejmenším v tom, že se na oněch demonstracích připomíná také kauza kancléřových schůzek se soudci. A dávání jim najevo, také přinejmenším, jak by si některé verdikty Miloš Zeman představoval. Například Ústavního soudu.

A jistá část občanů nahlíží na čerstvou šéfovou resortu spravedlnosti Benešovou coby na dámu blízkou prezidentovi. I když je zároveň poblíž i premiérovi, kvůli němuž se, podle týchž občanů, rošáda na ministerstvu vůbec odehrála.

A co státní zástupce?

Zůstaňme však u šéfa prezidentské kanceláře, mezi prostým lidem přezdívaného ‚vlekař‘, jelikož v jím už proslavených Osvětimanech skutečně vybudoval a provozuje lyžařský vlek. Mimochodem: vlekaři bývali za dob totality společensky řazeni kamsi mezi zelináře nebo taxikáře. Ale to sem nepatří.

Na rozdíl od faktu, že policie už uzavřela celkem tři trestní oznámení na pana Mynáře kvůli ovlivňování soudů. A došla k názoru, že o trestný čin nešlo. To ovšem ještě musí posoudit státní zástupce.

A podle týdeníku Respekt by mohl vzít v potaz, že vyjma soudce Ústavního soudu Šimíčka a expředsedy Nejvyššího správního soudu Baxy, které policie vyslechla, měl Mynář zkoušet kontaktovat další osoby z justice a s některými i přímo jednat.

Širé Lány

A za pozornost jistě stojí, že ne vždy sděloval soudcům pouze to, co by rád viděl pan prezident. Ale také třeba chtěl po Ústavním soudu, aby policie nesměla pracovat s některými dokumenty v případu Lesní správy Lány, která se Mynáře bezprostředně dotýká.

Tady by tedy vše se vším tak docela nesouviselo. Andrej Babiš jistě mohl mít – alespoň teoreticky – zájem na instalaci ministryně, podle níž si prý lze v České republice objednat trestní stíhání. Což je celé v duchu Babišovy apologie: „Je to komplot.“ Ale nějaké čachry v Lánech jsou mu stoprocentně ukradené. Jako ostatně celý pan Mynář. A z prezidentova pracovního okolí určitě nejen on.