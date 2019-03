Václav Klaus mladší se asi teprve hledá

Pro vcelku dost lidí z různých okruhů je Václav Klaus junior sice poměrně protivný a arogantní, ale také inteligentní. Jako jeho otec. Právě z renomé otce čerpá už desítky let. Komentář Praha 6:42 19. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Klaus mladší požívá pověst experta na školství, minimálně u laické veřejnosti (ilustrační foto) | Foto: Petr Horník / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jenže kdyby byl neschopný, mnoho by z věhlasného příjmení nevytěžil. A on například požívá pověst experta na školství, minimálně tedy u laické veřejnosti. Ale pokud jde o obecnou politiku, žádné podnětné nové myšlenky doposud nepřinesl.

Starý dobrý Hitler

Pokud nebudeme považovat za zajímavou vizi, že „nevidí jinou cestu než vypadnout z Evropské unie a tvrdě kontrolovat vlastní hranice“. Což by, dodejme, v Kremlu nejspíše oslavovali mohutným metáním kozáčků.

A na člověka s široce uznávanou inteligencí udivil Václav Klaus mladší v posledních letech řadou věcí. Od podpory senátní kandidatury Ladislava Jakla (figurujícího navíc nikoli na listině ODS, nýbrž SPD) přes občasné slabší vyjadřovací schopnosti (označení pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka za „vlasatou máničku“ bylo jak od partajního funkcionáře za Antonína Novotného), trapnou chybu při argumentaci, proč nemají být v Afghánistánu čeští vojáci, až po sahání k příměrům z nacistické éry.

Ty s oblibou užíval Mirek Topolánek, o jehož intelektuálních výkonech si Klaus junior nepochybně myslel své a za jehož předsednictví stranu ostatně opustil. Tenkrát ještě dobrovolně a až pět let po tatínkovi–zakladateli. Ale jelikož to nyní nechtěl opakovat, nýbrž ODS dohnat k tomu, aby jej vyloučila, Hitler mu nakonec byl dobrý. Proti gustu žádný dišputát.

Rozklad zevnitř

Ani vůči širokým možnostem, jež se před nyní osvobozeným politikem otevírají. Jako třeba založit konečně pořádnou autentickou pravicovou stranu, jak si to Václav Klaus starší už několikrát sliboval třeba od Petra Macha nebo Benjamina Kurase a prozatím to v podstatě přicházelo vniveč.

Anebo přijmout nabídku od Strany nezávislosti kandidovat do europarlamentu. Čili od subjektu, jemuž mimochodem radí Vlastimil Tlustý, druhdy proslulý nafilmovanou scénkou ve vířivce při absurdní kauzičce spoluposlance Moravy i tím, jak (coby člen ODS) dopomohl k pádu Topolánkovy vlády.

To musí být Klausovi mladšímu blízké, údajně také nabídku Strany nezávislosti zvažuje. Rozkládat unii zevnitř. Jako to říkávali ti, kdo vstupovali do KSČ po okupaci. Jestli se ovšem Evropská unie jednou rozloží, Václav Klaus mladší za to moci nebude.