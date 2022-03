Na co prezident zapomněl a na co ne

S překvapeními to bývá všelijaké – příslovečně mohou být milá, stejně jako nepříjemná, eventuálně zanechat smíšené pocity. Hlava českého státu je má podle všeho v oblibě a občas jimi dokáže skoro šokovat. Třeba když se před několika dny vyjádřil o svém ještě vloni „drahém příteli“ Vladimiru Putinovi coby šílenci, jehož je nutno izolovat. Komentář Praha 15:51 8. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman oznámil, že v říjnu vyznamená prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského | Zdroj: ČTK

Ale vlastně jsme až tak šokováni být nemuseli, Miloš Zeman zjevně nehodlá říkat a dělat cokoli v rozporu s vládou Petra Fialy (ODS) a míní dosloužit poslední rok druhého mandátu v relativním poklidu.

Jinou věcí ovšem je, jak důvěryhodně takový obrat působí a jestli zní upřímně slova o ukrajinském prezidentovi coby hrdinovi. Jehož Zeman, jak řekl v pondělí večer, hodlá letos 28. října dekorovat nejvyšším státním vyznamenáním. Bez ohledu na to, že by bohužel mohlo jít o medaili in memoriam a že kdyby se chtělo, jistě by to šlo, třebaže na dálku, okamžitě, byla ovšem tato informace vlastně jediným větším překvapením několikrát odloženého slavnostního aktu. Orámovaného žlutomodrou vlajkou nad Hradem a vyhlášením Dne solidarity s Ukrajinou.

Jména oceněných byla předem známa a prezident v úvodní řeči přece jen zůstal sobě aspoň trochu věren. Když konkrétně zmínil toliko Jiřinu Bohdalovou, Karla Gotta, Petra Kellnera a Heliodora Píku, což mu zřejmě přišlo v pořádku, když se ušklíbl nad novináři, kteří prý medaile Bohdalové s Gottem závidí, neb jsou sami neschopní.

Nebo když nám řekl, že jistému dětskému psychologovi udělí vyznamenání za to, že musel rezignovat na řadu profesních funkcí po té, co označil Gretu Thunbergovou za sociopatické dítě a takové podle onoho pána nejsou schopné rozeznat dobro a zlo a autismus je cestou k penězům a výhodám.

Že vedle nezpochybnitelných válečných nebo občanských hrdinů pak bylo oceněno několik osob přinejmenším diskutabilních, a to po mnohých stránkách, na to už jsme za léta uvykli.

Putin na krytu

Prezident, a je třeba se znovu vrátit k barbarské válce na Ukrajině, ovšem překvapit mohl mnohem víc než jen záměrem poctít Volodymyra Zelenského. Kdyby se obrátil s díky i hrdostí na národ, který spontánně pomáhá utečencům před bombardováním, poskytuje jim své domovy a do této chvíle poslal miliardu korun na konto Člověka v tísni. Jenže to je vůči prezidentovi dlouhodobě kritická organizace.

Tak šla raději řeč o Jiřině, Karlovi a Gretě. Což tím pádem mohl v sále, kam se kvůli prezidentově ještě nedávné obhajobě kremelského režimu nedostavili předsedové obou parlamentních komor i Ústavního soudu, spokojeně poslouchat naopak přítomný Zemanův poradce Martin Nejedlý. Který si prý, jak snad vzkázal prezidentův mluvčí, před pár dny odlepil z krytu mobilního telefonu Putinovo foto. Anebo ne? Překvapením by nebylo ani jedno, ani druhé.

Autor je komentátor Českého rozhlasu