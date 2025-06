Do voleb zbývají přesně čtyři měsíce. A i když aktuálně vládou otřásá bitcoinová kauza, ministři a poslanci se snaží protlačit prostřednictvím pozměňovacích návrhů svůj volební program. A to jak z minulých voleb, na který se stále nedostalo, tak i z letošních, které jsou před námi. Komentář Praha 6:29 3. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peníze, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Julie Hrstková: Konsolidace rozpočtu skončila, politici se předhánějí s nápady, jak mu pustit žilou

Nápor pozměňovacích návrhů se dá soustředit do tří klíčových oblastí: první je slib dostupného bydlení. Druhou je podpora rodin. A nakonec se dostalo i na firmy, respektive jejich vlastníky a podporu podnikání. Všechny mají ovšem jedno společné: snížení příjmů státního rozpočtu.

Dostupné bydlení se bezpochyby stalo hitem letošních voleb. Přes veškeré sliby o zjednodušení výstavby dosavadní snaha vlády vedla pouze k dalšímu zdražení bytů a pozastavení nové výstavby. A tak přichází na scénu nové, lepší recepty.

Některé jsou ovšem čistě rétorické. Sem patří nápad STAČILO!, podle nějž se má o dostupné bydlení postarat státní holding. Do stejného ranku patří i program Pirátů, kteří slibují dodání 200 tisíc nových domovů pro trh. Dostupné bydlení má podle nich přinést zdražení daně na pozemky, kde se nestaví, či podpora neziskových bytových společnosti a družstev.

Jsou tu ovšem i programy, které mají reálný základ a navíc už je schválil i Parlament. Klíčové bylo schvalování zákona o podpoře bydlení, na který se nabalila možnost penzijních fondů investovat do nemovitostí. Jestli do toho půjdou, ovšem záleží na dostupných projektech. Dosavadní snaha penzijních fondů pomoci státu financovat klíčovou infrastrukturu skončila na absenci projektů.

Dalším doplňkem zákona je i možnost daňového odpočtu při koupi družstevního bytu, kdy si člověk nově bude moci odečíst i úroky z hromadného úvěru na celý dům, který družstvo rozpočítá mezi své členy. Dopad na státní rozpočet bude opět záležet na projektech. Pokud se družstevní výstavba rozroste, může dosáhnout nižších jednotek miliard.

Přílepky

Další balík zákonů, které zasáhnou rozpočet, se dá očekávat při schvalování zákona o takzvaném jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele. Jeden z pozměňovacích návrhů počítá se zrušením limitu 40 milionů korun, od které se prodej firmy nebo akciového podílu daní.

Tento limit zavedl s platností od letošního roku konsolidační balíček. Osvobození od daně z příjmů se má po roční platnosti vrátit v plném rozsahu od ledna příštího roku. Původní odhady od této daně počítaly se zhruba miliardovým příjmem do rozpočtu.

Další přílepky se vztahují k zaměstnaneckým akciím, které by se po změnách konečně staly motivačním nástrojem. Návrhů je několik, dopad na rozpočet, tedy výše výpadku příjmu ze sociálního pojištění, bude záležet na přijaté verzi.

Skutečným zásahem do rozpočtu je ovšem další přílepek ke stejnému zákonu. A tím je návrh Pirátů valorizovat pravidelně slevu na poplatníka a zvýšit slevu na první dítě. Ani tady nejde o novinku, valorizaci navrhovali už v roce 2020. Každopádně neprošla. Současný návrh by stál rozpočet přes dvacet miliard korun.

A kde jsou příjmy?

Státní rozpočet na tom není nijak dobře, konsolidace se zadrhla a v příštím roce vypadnou i příjmy z takzvané windfall tax. Jediné, s čím se dá stoprocentně počítat, je zvýšení daně z vlastnictví nemovitosti – tento výnos ovšem putuje přímo do obecních rozpočtů.

Nejde o to, že by aktuální návrhy byly špatně, naopak například zaměstnanecké akcie tu dávno měly být v použitelné podobě, nikoliv v té stávající. Jde o to, že žádný návrh nepočítá s příjmem peněz do rozpočtu.

Je volební rok a vláda se snaží na poslední chvíli splnit to, co si na začátku dala do programového prohlášení a co se jí do programu za čtyři roky nevešlo. Navíc teď, když se blíží volby, je přece ten správný čas přestat šetřit. Nebo ne?

Autorka je komentátorka Hospodářských novin