Téměř zkalibrovaný balíček

Všelijaké příměry, ale i slova, která by někdo mohl chápat jako výhrůžku. Ačkoli šéf STANu Rakušan před jednáním pětikoalice o závěrečných úpravách některých položek konsolidačního balíčku asi chtěl výrokem, že na všem musí být bezpodmínečná shoda všech vládních subjektů, dát jen veřejnosti najevo, že se menší strany nenechají válcovat většími. Taková je ovšem v uskupení jen jedna – ODS. K válcování tradičně náchylná. Komentář Praha 6:30 26. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání v Poslanecké sněmovně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Synonymem sportovním, že to tentokrát nebude 10:0, ujišťoval předseda lidovců Jurečka odboráře, že snad budou zachovány některé zaměstnanecké benefity.

Zatím co zmínka ministra průmyslu Síkely o kalibrování zase naznačovala, že se návrhy budou více méně jen vyhlazovat téměř k dokonalosti a žádné větší změny oproti návrhům předloženým v květnu čekat netřeba.

Záchrana denního tisku?

A tak se také v podstatě stalo. Jistě i vzhledem k podmínce všeobecného souhlasu kvůli níž ve středu v noci při rokování K 15, tedy skupiny sestavené vždy ze tří reprezentantů pěti koaličních stran, naopak neprošla například snaha Pirátů přesunout do kategorie s nižší daňovou sazbu než 21 procent některé hygienické potřeby.

Lidovci zase uhájili nulovou zátěž pro všeobecně vysmívaná nešumivá vína. Ta ale míní TOP 09 řešit extra, mimo balíček a nějakým kompromisem, který by nelikvidoval jihomoravské vinaře, tedy voličskou základnu KDU-ČSL, ale také nezavdával dojem, že si lidovci své příznivce kupují na úkor jiných skupin společnosti.

Nicméně k pár změnám od nástřelu podoby balíčku přece jen došlo, a to u sjednocení dvanáctiprocentní sazby u časopisů a novin. Denní tisk měl být původně v úrovni 21 procent a opozice snadno střílela do vlády, že jde na ruku například pornografickým magazínům a je absurdně tvrdá na deníky, jimž dlouhodobě stejně stále klesají náklady a tudíž i výnosy.

Motivace a střelba

Čekalo se ještě, jestli v této souvislosti nenastane změna vůči poměrně velkorysému záměru zavést nulovou daň na knihy jako v řadě západoevropských zemí, ale to zůstalo tak, jak bylo v květnu oznámeno.

Nu a pak je tu ona Jurečkou slibovaná, nikoli drtivá, výhra nad odboráři. Je to cosi pro ně přijatelného v řadě zachovaných zaměstnaneckých výhod s omezením do výše poloviny průměrné mzdy v předcházejícím období.

Jde o kompromis z rokování tripartity a tedy o přání ne jenom odborů, ale i zaměstnavatelů, kteří si tak snáze získávají nové pracovníky a už stávající motivují.

Jak vidno, v zásadě šlo skutečně o Síkelou zmíněnou kalibraci, neboť vláda si dávala pozor na zásadnější pomačkání slavnostně vyhlašovaných opatření k ozdravení veřejných financí, které ekonomičtí experti vítají s tím, že by bylo sice třeba říznout ještě podstatně hlouběji.

Zaplaťpánbůh ale za ty dary oproti zadlužování vlády minulé, jejíž politikové ovšem konsolidační balíček stejně napadají ze všech stran.

Naplno se to rozezní, až se po prázdninách ocitne ve Sněmovně, kde ovšem ještě mohou mírně zazlobit i poslanci vládních subjektů. Vzhledem k onomu principu všeobecného souhlasu by se to ale spíš dít nemělo.

Autor je komentátor Českého rozhlasu