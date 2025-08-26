Korespondenční hlasování volební výsledky naruby neobrátí

Začalo to velkou slávou. Sotva byla korespondenční volba uzákoněna, vyrojily se odhady, jak se do ní statisíce Čechů, Moravanů a Slezanů žijících v cizině nadšeně zapojí. Vládní strany u nich větřily silný potenciál, zatímco opozice se bála, že na nedostatek příznivců „venku“ dojede. Střízlivější odhady hovořily o vyšších desetitisících hlasujících, realita ale je ještě chudší. Zájem projevilo kolem 24 tisíc krajanů.

Korespondenční volby (ilustrační foto)

Korespondenční volby (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Na otázku, proč tomu tak je, se nabízí hned několik odpovědí. Každá legislativní novinka se usazuje pomalu. V minulosti nám třeba chvíli trvalo, než jsme se naučili ve velkém používat preferenční hlasy. I na základě slovenské zkušenosti můžeme v dalších volbách očekávat rostoucí trend.

Lukáš Jelínek: Korespondenční hlasování volební výsledky naruby neobrátí

Těžko také krajanům zazlívat slabý zájem o politiku, když se se stejným problémem potýkáme doma. Oni přitom mívají i víc starostí souvisejících s jejich zahraničním působištěm. Vždyť volební účast bývá nízká i v metropolích, kde mají zastupitelský úřad s volební urnou nadosah.

Nakonec bychom měli být vděční za každého Čecha, který se přes život jinde zajímá o naši republiku a poměry v ní.

Vzít svůj hlas zpět?

Ledaskoho mohl odradit i pokřik opozice, že korespondenční volba není dostatečně tajná a svobodná. Koalice na něj zareagovala úpravou normy, podle které mohou krajané revokovat svoji dopisní volbu opakovaným hlasováním na ambasádě.

Dobrá vůle tak zrodila jednu ze zásadních nerovností při porovnání voleb v cizině a v Česku. Kolik z nás, kteří poctivě chodíme do volebních místností, by někdy rádo vzalo svůj hlas zpět…

Pochybovači ale nezařadili zpátečku ani potom. Naopak přihodili úvahu o možném zmanipulování hlasování zaměstnanci ambasád, ačkoli i tam budou fungovat volební komise, do nichž mohou vyslat své zástupce všechny kandidující partaje.

Do voličských seznamů se zapsalo 24 206 krajanů. Je to o polovinu méně, než ministerstvo čekalo

Ovšem ani samotná skepse opozičních stran, že jim po světě chybějí sympatizanti, není důvodná. Vždyť i jiné státy mají venkov – i v nich pracují Češi v manuálních profesích. Nedá se předpokládat, že ti všichni budou volit středopravicový tábor.

Nemluvě o fenoménech trumpismu a tradicionalismu, které převracejí politiku naruby napříč planetou. Však si už taky hnutí ANO vytipovalo, kde by v rámci diaspory mohlo uspět, a na lov duší vyrazilo.

Zahraniční hlasy (asi) volby neovlivní

Podstatné je, že zahraniční hlasy konečné výsledky voleb ovlivní jen nepatrně. Zvlášť když budou rozděleny do čtyř nejlidnatějších krajů, kde se bojuje o největší počet mandátů. Jiná by byla situace, k níž možná dojde časem, a sice kdyby mohli hlasovat i Češi pobývající za hranicemi krátkodobě, například na dovolené.

Je ale věcí stran, jak se budou starat, aby se i jich zahraniční hlasy týkaly. Snažit se korespondenční volbu zrušit, jak některé avizují, sice slibuje potlesk zápecníků, kteří by nenechali v cizině odvolit ani takového Antonína Dvořáka a další krajany šířící slávu naší země i v exotických zeměpisných šířkách.

Ovšem v konečném výsledku by šlo o ústup od snahy zvýšit občanský a voličský komfort. Ne na každého působí plenta a urna magickým dojmem. Stále více lidí si přeje usnadnění svých životních rolí. A k tomu korespondenční nebo elektronické hlasování, o němž bychom měli rovněž zahájit debatu, směřuje.

Autor je politický analytik 

