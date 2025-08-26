Korespondenční hlasování volební výsledky naruby neobrátí
Začalo to velkou slávou. Sotva byla korespondenční volba uzákoněna, vyrojily se odhady, jak se do ní statisíce Čechů, Moravanů a Slezanů žijících v cizině nadšeně zapojí. Vládní strany u nich větřily silný potenciál, zatímco opozice se bála, že na nedostatek příznivců „venku“ dojede. Střízlivější odhady hovořily o vyšších desetitisících hlasujících, realita ale je ještě chudší. Zájem projevilo kolem 24 tisíc krajanů.
Na otázku, proč tomu tak je, se nabízí hned několik odpovědí. Každá legislativní novinka se usazuje pomalu. V minulosti nám třeba chvíli trvalo, než jsme se naučili ve velkém používat preferenční hlasy. I na základě slovenské zkušenosti můžeme v dalších volbách očekávat rostoucí trend.
Těžko také krajanům zazlívat slabý zájem o politiku, když se se stejným problémem potýkáme doma. Oni přitom mívají i víc starostí souvisejících s jejich zahraničním působištěm. Vždyť volební účast bývá nízká i v metropolích, kde mají zastupitelský úřad s volební urnou nadosah.
Nakonec bychom měli být vděční za každého Čecha, který se přes život jinde zajímá o naši republiku a poměry v ní.
Vzít svůj hlas zpět?
Ledaskoho mohl odradit i pokřik opozice, že korespondenční volba není dostatečně tajná a svobodná. Koalice na něj zareagovala úpravou normy, podle které mohou krajané revokovat svoji dopisní volbu opakovaným hlasováním na ambasádě.
Dobrá vůle tak zrodila jednu ze zásadních nerovností při porovnání voleb v cizině a v Česku. Kolik z nás, kteří poctivě chodíme do volebních místností, by někdy rádo vzalo svůj hlas zpět…
Pochybovači ale nezařadili zpátečku ani potom. Naopak přihodili úvahu o možném zmanipulování hlasování zaměstnanci ambasád, ačkoli i tam budou fungovat volební komise, do nichž mohou vyslat své zástupce všechny kandidující partaje.
Do voličských seznamů se zapsalo 24 206 krajanů. Je to o polovinu méně, než ministerstvo čekalo
Číst článek
Ovšem ani samotná skepse opozičních stran, že jim po světě chybějí sympatizanti, není důvodná. Vždyť i jiné státy mají venkov – i v nich pracují Češi v manuálních profesích. Nedá se předpokládat, že ti všichni budou volit středopravicový tábor.
Nemluvě o fenoménech trumpismu a tradicionalismu, které převracejí politiku naruby napříč planetou. Však si už taky hnutí ANO vytipovalo, kde by v rámci diaspory mohlo uspět, a na lov duší vyrazilo.
Zahraniční hlasy (asi) volby neovlivní
Podstatné je, že zahraniční hlasy konečné výsledky voleb ovlivní jen nepatrně. Zvlášť když budou rozděleny do čtyř nejlidnatějších krajů, kde se bojuje o největší počet mandátů. Jiná by byla situace, k níž možná dojde časem, a sice kdyby mohli hlasovat i Češi pobývající za hranicemi krátkodobě, například na dovolené.
Je ale věcí stran, jak se budou starat, aby se i jich zahraniční hlasy týkaly. Snažit se korespondenční volbu zrušit, jak některé avizují, sice slibuje potlesk zápecníků, kteří by nenechali v cizině odvolit ani takového Antonína Dvořáka a další krajany šířící slávu naší země i v exotických zeměpisných šířkách.
Ovšem v konečném výsledku by šlo o ústup od snahy zvýšit občanský a voličský komfort. Ne na každého působí plenta a urna magickým dojmem. Stále více lidí si přeje usnadnění svých životních rolí. A k tomu korespondenční nebo elektronické hlasování, o němž bychom měli rovněž zahájit debatu, směřuje.
Autor je politický analytik
