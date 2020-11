Poučení pro volební kodex nabízí Trump i koronavirus

Spory o volby v USA se vyplatí sledovat nejen kvůli jejich výsledku. Ale také z důvodů čistě tuzemských. Konkrétně jako jakýsi studijní materiál spojený s připravovanými změnami pravidel voleb v České republice. Našim volebním zákonům lze při letmém pohledu vyčítat leccos: jsou zastaralé, nemoderní, zkostnatělé, nevyužívají výdobytky moderní doby. Jde proto přiznat, že nový volební kodex, který chystá ministerstvo vnitra, by jim mohl pomoci. Komentář Washington / Praha 19:57 24. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentské volby ve Spojených státech mohou Česku sloužit jako cenná lekce. | Foto: Eva Malá | Zdroj: Český rozhlas

Nebýt koronavirové pandemie, už by asi návrh měl za sebou minimálně projednání ve vládě. Ale podle její knihovny připravovaných změn zatím zůstává neprojednaný.

Právě proto teď můžeme hledět do Spojených států amerických, jaké trable jim přináší nejen kombinace různých pravidel v různých státech, což je pochopitelné, ale i odlišných způsobů hlasování.

Celkem jsme si zvykli, že se u nás zavřou volební místnosti a za pár hodin máme výsledky voleb se vším všudy. Ne hrubé odhady, ale reálná čísla. Také u nás sice média a politologové využívají informace z průzkumů před volebními místnostmi, ale jejich smysl pro odhady výsledků je velmi krátký.

A před pár dny jsme také u nás opět zažili variantu propočítávání výsledků, které umožňuje ještě před sečtením všech volebních okrsků prohlašovat vítěze. Ale i tento propočet následoval maximálně v několika desítkách minut konečný výsledek. Nečekáme dny jako v USA.

Tam je způsob sčítání výsledků voleb založen na tradici. A nikdo by si tam asi netroufl zásadně celý systém ve všech státech reformovat. U nás je to tradice taky. Tedy to, co nás dělí od hlasování třeba i v sousedních státech. Proto chodíme hlasovat ve dvou dnech, proto nehlasujeme elektronicky, proto dostáváme volební lístky domů.

Koronavirová generálka

Konzervativnost našeho systému omezuje protesty vůči započítání korespondenčních hlasů a další potíže, o nichž teď slyšíme z Ameriky. Nejkritizovanější bývá téma „a co je s těmi volebními urnami v noci“, ale ani to se zatím neukázalo jako velký problém.

Naopak, naši statistici zveřejňování výsledků dovedli do takové dokonalosti, že se každý můžeme podívat na kompletní výsledky svého volebního okrsku. Což v zemi, která zažila řadu nesvobodných voleb, není málo.

Ministerstvo vnitra tedy stále chystá nový volební kodex. Jeho zástupci před rokem naznačovali, že by některá pravidla mohli do praxe zavést už pro senátní a krajské volby v letošním roce, ale to se nepovedlo. A vysoce nepravděpodobné je, že změna zákona projde úpravou tak, abychom podle ní za rok volili poslance.

Přesto u nás některé uvažované volební změny nastaly. Nečekaně je urychlil koronavirus, který si vyžádal některé nové způsoby hlasování. Koronavirus nám tedy dal nečekanou generálku některých změn. Mimo jiné ukázal, že hlasování v předstihu je věc, kterou naši voliči akceptují.

Další inspiraci nám teď možná paradoxně svými protesty a tím, co vše napadá, dává dosluhující americký prezident. Ale pokud bychom měli stát před rozhodnutím, zda teď volební kodex rychle dokončit pro volby na podzim příštího roku, tedy už pro jarní přípravu kandidátek, nebo raději postupovat pomaleji, zůstaňme u konzervativnějších termínů.

