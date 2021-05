V centru švédské metropole Stockholmu osmdesátiletého muže napadl a vážně na ruce zranil krokodýl. Nebyla to ale ta nejdivnější událost tohoto týdne, už jen proto, že se tak stalo na party místní zoo, při které muž neopatrně nechal ruku nad ochranným sklem ohraničujícím krokodýlovo hájemství. Komentář Praha 6:30 30. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skupina Ztohoven se přihlásila k vysekání postavy Pacmana ze stejnojmenné počítačové hry v řepkovém poli pod Řípem | Foto: Ztohoven | Zdroj: PR/ČTK

Česko dosáhlo světového unikátu, během necelého roku čtyřikrát vyměnilo ministra zdravotnictví, a přesto v tomto křesle sedí za tu dobu teprve čtvrtý ministr – na místo činu se vrátil ten původní, Adam Vojtěch, který skončil, když se pandemie vymkla kontrole a čísla dramaticky stoupala. Na tom se ovšem podepsala tehdejší Vojtěchova neschopnost odolat tlaku premiéra Babiše, aby nepřijímal přísnější protipandemická opatření. Snad nepřijde déjà vu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Týden očima Petra Schwarze: Krokodýl, želva a další připomínky minulých časů

Dominika Feriho, magnet TOP 09 i koalice SPOLU pro mladé voliče, obvinilo osm žen, že se na nich dopustil sexuálního nátlaku, obtěžování i násilí. Feri, který vystupoval jako příznivec MeToo, se vzdal poslaneckého mandátu i místa na kandidátce, vystoupil ze strany a omluvil se za nevhodné chování.

Proti nařčení z násilí se chce bránit u soudu, obvinění naopak vyšetřuje policie. Značný podiv i odpor vzbudil čestný předseda TOP 09 Schwarzenberg, který Feriho obvinění zlehčoval slovy, že je normální, když se kluk jeho věku snaží dostat holku do postele.

Na Galapágách objevili obří želvu druhu, který měl být už přes sto let vyhynulý.

Nejvyšší správní soud zrušil další dávku protikoronavirových opatření, protože je ministerstvo zdravotnictví nedokázalo ani na několikátý pokus sepsat v souladu se zákonem, a proto se od pondělí rozvolňuje mnohem více, než bylo v plánu – otevírají třeba diskotéky, akorát se v nich nesmí tancovat, logicky.

Feri vystoupil z TOP 09. Vedení strany ho dopoledne vyzvalo, aby členství přerušil do vyšetření obvinění Číst článek

Ať se nenecháme opít rohlíkem

Ve voličských preferencích je podle agentury Kantar hnutí ANO až třetí za oběma opozičními koalicemi, sociální demokracie mimo sněmovnu a prohrává i s Přísahou expolicisty Šlachty.

A vládní koalice hodlá od příštího roku opět přidat důchodcům, tentokrát tři stovky nad rámec zákonného zvýšení penzí. Další skoro jedenáctimiliardová díra do rozpočtu, tedy téměř tolik, kolik stát dává do celého rezortu kultury, prý není problém, ministryně financí Schillerová ji prý zalepí úsporami v jiných výdajích. To se to dává, když není z čeho.

Běloruský režim unesl na přímý rozkaz diktátora Lukašenka pětadvacetiletého v exilu žijícího novináře Ramana Prataseviče a jeho ruskou přítelkyni Sofii Sapegu z paluby letadla přelétávajícího nad Běloruskem na cestě z Řecka do Litvy, tedy mezi dvěma zeměmi Evropské unie a NATO.

Běloruská stíhačka přinutila letadlo pod hrozbou sestřelení přistát v Minsku a jen o pár hodin později se na videu vyvolávajícím mrazení mladý novinář se šrámem na čele a vrstvou make-upu na tváři doznával k organizaci protilukašenkovských nepokojů, prefabrikovaný text na kameru odříkala později i jeho přítelkyně. Lukašenko tvrdí, že letadlu hrozil bombový útok, a jako důkaz zcela bezostyšně předložil naprosto absurdní e-mail, kromě jiného odeslaný až skoro půl hodiny po vydání příkazu letadlu přistát, e-mail, ve kterém údajný člen Hamásu žádá zastavení izraelské palby na Gazu několik dní poté, co ji Izrael zastavil a uzavřel příměří.

Rusko ale podle Kremlu nemá důvod Lukašenkovu vysvětlení nevěřit, šéfka ruské státní televize Simonjanová se naopak na twitteru rozplývala, jak poprvé Bělorusku závidí, když to „baťka“ (Lukašenko) tak krásně zařídil. Úžasné země, kde pravda nic neznamená a zvůle je ctěnou hodnotou.

Pacmana v řepce pod Řípem vysekala skupina Ztohoven. ‚Vyžírá složky ekosystému,‘ prohlásila Číst článek

Jak je krásná čínská krajina, propagovala státní agentura China Daily videem s hashtagem „Půvabná Čína“, které ve skutečnosti zachycovalo malebnou vesnici ve švýcarských Alpách. V lánu řepky nedaleko Řípu vysekali členové skupiny Ztohoven obří obrázek Pacmana, symbolizující požírání dotací, Agrofert škodu na svém poli vyčíslil na 350 tisíc. Na anglické pobřeží vyplavilo moře balíky obsahující téměř tunu kokainu, na černém trhu za více než dvě miliardy korun, není známo, které mafii patřily.

Přímo uprostřed křižovatky v Nové Pace usnul na nějakých dvacet minut za volantem svého vozu dvaapadesátiletý řidič, pak pokračoval v cestě a nevšiml si ani policistů, kteří se ho snažili zastavit. Ti pak zjistili, že muž měl krev rozředěnou dvěma a půl promile alkoholu. Ať zůstáváme nejen na křižovatkách dostatečně bdělí a nenecháme se opít, zejména rohlíkem, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.

Autor je komentátor Českého rozhlasu