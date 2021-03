Vlády ve víru viru jsou jako třtiny ve větru

Příslovečnou „třtinu větrem se klátící“ připomínají na prahu Velikonoc členové vlád nejen v České republice. Otázka je, zda jim ve víru pandemie zbývá něco jiného. Pokud chce vláda Andreje Babiše (ANO) prosadit prodloužení současných restrikcí parlamentní cestou, asi nezbude než hledat kompromis mezi současným zákazem překročit hranice okresu a odhodláním lidí odjet na svátky na chaty a na chalupy. Komentář Praha/Berlín 6:29 28. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotnice provádí odběr vzorku pro PCR test | Zdroj: Profimedia

Leda že by dokázala opozici a především národu vysvětlit, proč je tak rigorózní omezení svobody pohybu nezbytné i přesto, že počty nově nakažených klesají už třetí týden v řadě.

V sousedním Německu to nezvládla ani kancléřka Angela Merkelová s autoritou v parlamentu podstatně větší, než má doma Babiš, a navíc s pádným trumfem v podobě pandemické křivky, která navzdory celoněmeckému lockdownu den ode dne stoupá.

Na začátku týdne sice prosadila při mnohahodinovém vyjednávání s šéfy spolkových zemí, aby se na pět svátečních dnů v celé zemi kompletně zastavil život včetně drastického omezení rodinných návštěv, ale už na druhý den ji převálcovala taková vlna rozhořčení, že nařízení, které den předtím propagovala jako „protipandemický vlnolam“, musela odvolat.

Sice se omluvila a vzala celou odpovědnost na sebe, ale většina šéfů vlád spolkových zemí kajícně přiznala, že za to mohou taky, protože se od ní nechali přesvědčit. Jen předseda hesenské vlády Volker Bouffier si realisticky povzdechl, že jsou teď „před lidmi za blbce“.

Nepřetržité antigenní testy

Jak je vidět, nejsou chaotická rozhodování na nejvyšších místech zdaleka jen českou specialitou. A i Andreje Babiše už pandemie donutila přiznat, že jeho vláda udělala chyby. Veškerá naděje, že tohle všechno jednou skončí, se teď jak v Praze, tak v Berlíně upíná k očkování.

Cesta to ale bude trnitá. Vědci na berlínské technické univerzitě například vypočítali, že stoupající křivku mutujícího viru takzvané třetí vlny pandemie nejen že v nadcházejících týdnech nezastaví v Německu současné tempo očkování, nebo teplejší jarní počasí, ale nezastavil by ji ani kancléřčin „vlnolam“. Zpomalit ji podle studie berlínské technické univerzity může pouze masivní testování.

Podle příslušného modelu by sedmidenní incidence, tedy počet nově nakažených na 100 tisíc obyvatel, vzrostla při současném tempu očkování do začátku května až na dva tisíce, pokud by se otevřely školy a školky, aniž by se v nich testovalo. Jestliže by se v nich ale prováděly antigenní testy aspoň jednou týdně, klesla by tato křivka o čtyři stovky. A při testování třikrát týdně o dalších 300.

Teprve kdyby se ale tato testovací strategie prosadila i v ostatních oblastech od pracovního procesu po volnočasové aktivity, klesla by do konce dubna křivka sedmidenní incidence opravdu efektivně. Ovšem v nejlepším případě jen na úroveň konce druhé vlny loni v prosinci.

Zda by se pod podmínkou nepřetržitých antigenních testů, jakýchsi jednodenních vstupenek do normálního života, daly otevřít i divadla, muzea a zahrádky restaurací, zkoušejí teď v Rostocku a v Tübingenu. Po Velikonocích se mají přidat i některá města v Bavorsku. Obdobné projekty běží také v Rakousku.

Jak se zdá, je ministr Karel Havlíček (za ANO) s nařízením testovat v České republice všechny zaměstnance na správné stopě. Doufejme, že to tentokrát vyjde.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu.