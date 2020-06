Pojedeme k moři, aneb léto se semaforem

Česká vláda hodlá jeho pomocí usměrňovat spoluobčany při cestování do zahraničí. Stačí se podívat na příslušnou mapu.

Pokud je konkrétní země vybarvená do zelena, tak do ní podle rozhodnutí kabinetu může člověk jezdit bez omezení celý rok. Svítí-li červeně, potom by tento stát neměli navštívit, tudíž by neměli učinit ani krok. Život však nefunguje jako dětská říkanka.

Češi mohou od pátku přijet do Chorvatska bez omezení. Namísto rezervace stačí vyplnit formulář Číst článek

Vláda v současné době nemůže bránit lidem v tom, aby vycestovali z republiky. Takže i když na pomyslném semaforu bude svítit červená, mohou to lidé ignorovat. Ve výjezdu je nikdo omezovat nemůže. Kabinet má naopak právo určit si podmínky pro vstup do České republiky.

Platí to jak pro návrat občanů Česka ze zahraničí, tak i pro cizince. Zjednodušeně řečeno, při cestě zpět z červené zóny můžete skončit v karanténě, nebo budete muset předložit negativní test na covid. Lidé z těchto rizikových zemí pak nemusí být do Česka vpuštěni vůbec, nebo jenom za jasně stanovených podmínek.

Ti, co chtějí pouze červenou

Svítí-li vám na pomyslném semaforu zelená, neznamená to automaticky, že můžete sešlápnout plyn. Mohl byste totiž narazit do zdi, kterou může tvořit nějaká bariéra daného státu.

Na jeho vládě bude záležet, zda občané České republiky budou moci libovolně přicestovat, nebo jim to bude umožněno jenom z důvodů dejme tomu obchodních, eventuálně rodinných. O případném požadování negativního testu na covid, či umístění do karantény ani nemluvě. Zkrátka zelená od české vlády ještě nemusí automaticky znamenat stejnou barvu na semaforu jiné země.

V neposlední řadě zmiňovaná signalizace většinou nefunguje tak, že se na ní rozsvícená barva nemění. Ze zelené může být oranžová, nebo dokonce červená. Bude záležet na epidemiologické situaci v jednotlivých státech. Teoreticky tak může každých čtrnáct dnů dojít k barevné proměně.

Není překvapením, že nemalá část lidí by si přála, aby ještě řadu měsíců zářila všude jenom červená. To z obavy z další vlny pandemie. Jiní by se naopak bez semaforu úplně obešli, nebo by na něm nechali alespoň trvale zelenou. Ta v tuto chvíli teoreticky svítí. Hranice jsou formálně otevřeny. Reálně se však do většiny zemí vycestovat nedá.

Takže dětská říkanka je v tuto chvíli postavená poněkud na hlavu. Zatím totiž až na výjimky platí – na zelenou ani krok. Což však nebude určitě trvat celý rok.

Autor je komentátor Českého rozhlasu