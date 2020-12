Do října budeme závodit s časem

Začal závod s časem. A to hned ve dvou rovinách. Stojíme-li o návrat k normálu, potřebujeme koronavirus co nejrychleji odkázat do patřičných mezí. V opačném případě nás bude drtit stále ničivěji. Komentář Praha 8:46 29. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) byl proti koronaviru naočkován v Ústřední vojenské nemocnici v Praze | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Ideální zbraní proti němu je očkování. To vypuklo v neděli. V první řadě se týká zdravotníků, potom policistů či hasičů, v dalším sledu dojde na seniory v sociálních ústavech nebo chronicky nemocné. Ostatní smrtelníci si počkají zhruba do března.

Objednáno je 15 901 700 vakcín pro 8 953 849 lidí. „Řídím to já, celou tu akci,“ zopakoval v neděli první očkovaný – premiér Andrej Babiš. Zároveň uvedl, že vakcinace potrvá asi devět měsíců. Skončit by tedy měla do října.

A zde je nutné připomenout druhou dimenzi závodu s časem. Prezident republiky totiž vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny na 8. a 9. října 2021.

Pokud poběží očkování hladce a covid do podzimu zaženeme, budou moci slavit jak v sídle ANO, tak na Pražském hradě. Že je Miloš Zeman na Babišově straně, potvrdil ve vánočním poselství, v němž vládu jednoznačně pochválil a o opozici prohlásil, že selhala.

Komunikační kampaň vázne

Jenže občané se budou u voleb rozhodovat ani ne tak podle toho, kdo jim co nakuká, nýbrž podle toho, co uvidí kolem sebe.

Pakliže budeme zdravější, zaměstnaní a s podnikatelským stavem, jemuž pomohou přežít vládní kompenzační programy, může se pokles jejich důvěry v hnutí ANO zastavit. Jakékoli selhání ale půjde na Babišův vrub. Sám si o to s pýchou „nejzkušenějšího státního manažera“ řekl.

Na jaře se kabinetu ledacos odpustilo. Nejtvrdším oříškem tehdy byl nákup a distribuce roušek, respirátorů a dalších ochranných pomůcek. Mnohem vážnějším premiérovým omylem však bylo pozdější preferování ekonomických zájmů před ochranou veřejného zdraví.

Babiš se může hájit průzkumy veřejného mínění či bezstarostným hodováním části opozičních politiků v červnu na Karlově mostě, ovšem byl to on, kdo nás s křišťálovou koulí v ruce konejšil. Po několika týdnech pak připustil, že se mýlil, když zvěstoval vymizení infekce. Přitom žádný soudný lékař či vědec nic podobného neavizoval.

Stěžejní chybou podzimu a začátku zimy je opožděné antigenní testování. Když je žádali koaliční sociální demokraté, stavěl se Babiš na zadní. Pak mu došlo, že je to mimo jiné cesta, jak umožnit kontakt osazenstva sociálních zařízení s příbuznými. Mnohým z nás se šikla revize zdravotního stavu i před běžnými vánočními návštěvami. Leč ukázalo se, že testování odstartovalo pozdě a s nedostatečnými kapacitami.

U očkování hrozí podobný malér. Komunikační kampaň vázne. Už víme, kdo bude mít přednost nebo že záleží na dodávkách vakcín do země. Lidé, kteří se ptají, kam a jak se mají zaregistrovat k očkování, však zatím odcházejí s nepořízenou. Můj známý infektolog nebyl o nic moudřejší a bojí se chaosu – zvlášť ve srovnání s profesionálně připraveným Německem.

Místo toho, aby se dublovaly ústřední očkovací týmy resortu zdravotnictví a vlády, a místo toho, aby na sebe premiér přitahoval pozornost pověstným mikromanagementem, potřebujeme detailní jízdní řád, z něhož půjde vyčíst, kdy, kam a za kým vakcína dorazí, či on za ní.

Jestli vláda stojí o důvěru veřejnosti a přehlušení bezohledných sýčků, kteří odmítají vakcínu, roušky, prostě všechno, musí sama předvést zodpovědný přístup – k očkování, nakládání s protiepidemickým systémem i se stavem nouze. Zatím se zdá, že víc spoléhá na štěstí než na důkladnou přípravu a argumentaci.

Autor je politický analytik