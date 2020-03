Příležitost pro odvážné bankéře

Přijde razantní útlum ekonomiky, který bude o to hlubší, čím déle potrvá krize spojená s koronavirem. Zhruba těmito slovy se vyjádřil guvernér České národní banky Jiří Rusnok a obdobně o vyhlídkách světového i tuzemského hospodářství hovoří všichni experti. Nic není jisté, proto je možné v klidu čekat, anebo propadat panice. To podle toho, jakou má člověk náturu. Praha 6:29 23. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká národní banka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proto nastal čas na kontrolní otázku: Jaké nebezpečí vlastně hrozí? Pokud se dotaz položí některým zkušeným, a tedy střízlivým statistikům, obvykle se nedojde k úplně dramatickým závěrům. Restaurace a turistický ruch obecně jsou ve vážné krizi, jejich výkon ovšem činí jen čtyři procenta tuzemské ekonomiky.

Poslechněte si celý komentář Petra Holuba

Jde to přežít

Větší část maloobchodu musí fungovat, stejně jako zemědělství. Průmyslové podniky mohou mít specifické potíže, jak o tom svědčí zastavení výroby v továrnách koncernu Volkswagen. Navíc se průmysl sotva držel nad vodou a další potíže mohou zvláště některé sektory vážně poškodit. Přesto neexistuje ekonomický důvod, proč plošně přestat vyrábět.

Některým odvětvím může pomoct lacinější ropa. Tuzemské stavebnictví je v rozletu a nevypadá to, že by se to mělo změnit. Jednou větou: Česká republika nestojí uprostřed ekonomické krize, nehrozí jí volný pád a pár týdnů i měsíců s koronavirem může relativně dobře přežít. Rozhodně lépe než v krizovém roce 2008.

To ovšem platí jen pro reálnou ekonomiku, přitom vážnější potíže na ni mohou dopadnout odjinud. Jak známo, finanční trhy, které obchodují s akciemi, měnami a dluhopisy, mají s každodenním ekonomickým provozem stále méně společného. Přesto ho mohou významně ovlivnit. Právě to se stalo v roce 2008.

Poučení z minula

Na finančních trzích významně investují také banky, a pokud nastane pád akcií, mohou se i banky dostat do platební neschopnosti. Podniky si pak nemají kde půjčit na svůj provoz ani na své obchody a ekonomika zamrzne. To se stalo před dvanácti lety a takové je hlavní riziko i dnes. Proto hlavní pomoc státu a centrálních bank míří opět tímto směrem.

Žijeme ve zvláštním světě. Ekonomiku v této chvíli neohrožuje epidemie, o které dosud ani nevíme, jak je nebezpečná, ale strach, který vzbuzuje v určité části společnosti, tedy mezi lidmi ze světa velkých financí.

Třeba se mezi bankéři najde jeden nebo víc lidí, kteří pochopí současnou situaci jako příležitost. Nejde ani tak tolik o to, zbohatnout, ale udržet možnost úvěrování podnikatelských záměrů. Tím si bankéři po selhání z roku 2008 mohou získat zásluhy a dost možná to je příležitost zapsat se do historie.

Autor je komentátor serveru Echo24