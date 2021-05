Rozvolňujeme. Každý ke svému krumpáči

Žijeme v dramatických dobách. Pod vlivem pandemie jsme zmrazili ekonomiku a řečeno s nadsázkou, drželi jsme jí hlavu pod vodou až do konce dubna. Teprve teď Česko začíná uvolňovat a možná se dočkáme opačného extrému. Lidé najednou opustí home office, budou chodit do práce a za zábavou, zároveň dohánět zameškanou spotřebu. V nadcházející euforii pak ekonomika poroste, jako nerostla nikdy předtím. Komentář Praha 6:29 10. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít průmyslová výroba | Zdroj: Pixabay

Zní to dobře a daly by se tak vyrábět novinové titulky. Jenže i s ekonomikou to je jako se vším. Realita je mnohem blíže normálu, než se zdá z některých extrémních událostí, které na sebe stahují pozornost.

Ve skutečnosti k žádným velkým převratům nedojde, přinejmenším v hospodářské oblasti. Loni na jaře ekonomika opravdu zažila nepředstavitelný výpadek, když se ze dne na den zavřely obchody, služby i průmysl, ovšem ve druhé polovině loňského roku ani začátkem letošního roku se už přes další opatření proti pandemii nic tak dramatického nestalo.

Průmyslová výroba se podle analýzy Raiffeisen Bank vrátila na předkrizovou úroveň už loni na podzim. Žádný lockdown už nepřekážel tomu, aby se také maloobchod držel jen pět procent pod výkonem roku 2019.

Nejnovější čísla za únor a březen dokonce předvedla, že přes dosud nejpřísnější omezení pohybu lidé do značné míry na pandemii zapomněli a přinejmenším v maloobchodu utrácejí stejně jako v dobách před koronavirem.

Dva řízky sní jen málokdo

Je pravda, že uzávěra dosud omezuje služby, v nákupech automobilů si však už lidé kompenzují opatrnější chování z krizových časů a investice do bydlení začátkem roku zrychlily neuvěřitelným, až nezdravým tempem.

Po rozvolnění se znovu zalidní výstavní síně, restaurace, nakonec začnou i koncerty a divadla, těžko však hledat důvod, proč by lidé měli nějak výrazněji měnit své aktuální ekonomické chování. Dva řízky sní jen málokdo.

Spotřeba i průmyslová produkce v dubnu a květnu se sice ve srovnání s historickým výpadkem loni na jaře rekordně zvýší, tato čísla však budou mít význam jen pro statistiky.

S využitím zdravého rozumu se dá očekávat, že se ekonomický výkon vrátí na úroveň roku 2019 přinejmenším v některých sektorech, nepochybně v průmyslu a v obchodu. V takovém tvrzení se skrývá jen mírný optimismus, ten je však na místě mnohem spíše než představa o tom, že se ekonomický pád z loňského roku kompenzuje stejně dramatickou konjunkturou.

Silniční dělníci se vracejí ke svému výkopu, sbírají poházené nářadí a začínají kopat na stejném místě, kde kopali předtím. Také tímto způsobem lze popsat nadcházející týdny a měsíce. Těžko by se hledal člověk, který by proti takovému východisku z krize něco namítal.

