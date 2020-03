Jak koronavirus sblížil Izrael, Palestince a Hamás

Na světě je jedno nepravděpodobné území, které nemá ani jeden případ nákazy koronavirem – pásmo Gazy. Už třináct let se na něj vztahuje blokáda Izraele a několik posledních roků i Egypta, za to také řada států a propalestinských aktivistů obě země ostře kritizuje. Teď ale tato blokáda Gazu chrání před katastrofou – alespoň prozatím. Komentář Gaza 18:54 22. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kilometr dlouhý koridor přes bezpečnostní území mezi Gazou a izraelskou hranicí | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Vládce Gazy, teroristické hnutí Hamás, se ale nákazy bojí, protože pásmo dlouhodobě trpí nedostatkem zdravotnických potřeb, léků i testovacích sad.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář Gity Zbavitelové

Také Izrael má z nákazy v Gaze velké obavy, a ministr obrany Naftali Bennett proto poprvé povolil Oddělení pro koordinaci vládní činnosti na palestinských územích (COGAT), které mimo jiné dohlíží na dovoz a vývoz materiálu a jiných potřeb do Gazy, aby otevřeně spolupracovalo s Hamásem. Ten tak teď výjimečně dostává i cement, jeho import je jinak zakázán, protože teroristé ho používají ke stavbě útočných tunelů. Teď s ním budují karanténní zařízení pro lidi, kteří se vrátili ze zahraničí.

Uzavření přechodů

Gazu může zasáhnout i hospodářská krize v Izraeli, která kvůli zastavení chodu země v důsledku nákazy hrozí. Izrael proto ve zvýšené míře dodává do pásma potraviny, hygienický materiál a zařízení pro továrny a malé podniky a poslal i 200 testovacích sad. I když je to spíš symbolické gesto, protože jedna připadá na 10 000 obyvatel.

Do Gazy se vrátili poutníci z Mekky a tisíce lidí dojížděly každý den do Izraele za prací – to byla novinka v rámci neoficiálního příměří s Hamásem. Netrvala však dlouho – minulý týden Izrael blokádu pásma zpřísnil před nadcházejícím židovským svátkem Purim a nezmírnil ji ani po něm. Blokáda tak poprvé chrání víc místní dělníky před nákazou než Izraelce před teroristickými útoky.

Byl to paradoxně Hamás, kdo v neděli uzavřel přechod Erez do Izraele a Rafáh na hranicích s Egyptem, o jeho trvalé otevření přitom prosil Káhiru řadu let. Teď je ale v Egyptě koronavirus. Žádný Gazan už z pásma nesmí a dovnitř i ven může jen zboží. Do konce března jsou preventivně zavřeny i školy, univerzity a mateřské školky.

V karanténním zařízení je kolem 70 navrátilců z cest, zhruba 2700 osob je v izolaci doma a lidem, kteří ji poruší, hrozí zatčení. Hamás také zorganizoval úklidovou akci, při které se dezinfikovaly domy, byty, instituce, mešity a veřejné prostory v uprchlickém táboře Al-Šatí, a rozdává všem obyvatelům pásma letáky s pokyny, jak se mají chránit. Podle místních obchodníků je ale dostatek potravin a všechno zatím funguje.

Gaza je jedním z nejlidnatějších a zároveň nejchudších území na světě a epidemie by měla nedozírné následky, protože tamější zdravotnictví by ji nezvládlo – má jen asi 2500 lůžek, nanejvýš 60 ventilátorů a nedostatek infekčních oddělení i personálu. Hamás to ví a poprvé se ve vlastním zájmu stará víc o obyvatele než o výrobu zbraní a útoky proti Izraeli. Gazané žertují, že dlouholetá blokáda „konečně přinesla něco dobrého“, a Izrael si oddychl, že ho nikdo z Gazy neostřeluje raketami.

Porozumění a pomoc

Na území palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu nákazu zavlekla skupina turistů z Řecka, která navštívila Betlém. Tento týden byla uzavřena nedaleká vesnice Beit Sahúr, kde se objevilo několik infikovaných lidí. Zatím jsou však na Západním břehu jen desítky případů, i když v karanténě je několik tisíc osob. Na celém území platí nouzový stav a minimálně do konce března jsou zavřené univerzity, školy, kavárny, křesťanské památky, národní parky, mešity a kostely. Samospráva zrušila hotelové rezervace všech zahraničních turistů, doporučila starším lidem, aby se zdržovali doma, a zakázala shromažďování, oslavy, ale i demonstrace a stávky. Policie při tom nenápadně pozatýkala několik politických odpůrců a lidí, kteří šířili poplašné zprávy.

Problém představují Palestinci, kteří jezdí pracovat do Izraele a židovských osad. Je jich až 100 000 a potřebuje je jak palestinská, tak izraelská ekonomika. Izrael v úterý rozhodl, že palestinští zaměstnanci potřebných sektorů, jako jsou zdravotnictví, zemědělství, stavebnictví nebo sociální péče, se nebudou po práci vracet domů a budou smět v Izraeli až dva měsíce přechodně bydlet, pokud jim zaměstnavatel zajistí ubytování. Žádný jiný Palestinec ale do Izraele nesmí.

Palestinské ministerstvo zdravotnictví varuje, že by epidemii nezvládlo, a Izrael s pomocí počítá stejně, jako ji dodává Gaze. Nikdo nikoho nekritizuje a mezi Izraelem, samosprávou a pásmem Gazy panuje bezprecedentní empatie a spolupráce, jaké v normálních dobách neexistovaly.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu