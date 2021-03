Dá se zvyknout na všechno?

Witold Pilecki, polský odbojář, který se nechal dobrovolně zavřít do koncentračního tábora v Osvětimi, po válce napsal, že pohled na zástup mužů, žen, starců a dětí mířících z vlaku do plynové komory vás naplno zasáhl pouze poprvé. Později jste si na to prostě zvykli. I my si za uplynulý rok probíhající pandemie na ledacos zvykli.

Komentář Praha 6:29 1. března 2021