Česko jako laboratoř

Komentář Praha 12:23 11. února 2022

Směrodatné pro zdejší vládu je, že se nemocnice údajně dokážou s počtem nově nakažených vyrovnat, aniž by tím utrpěl jejich běžný provoz.

Ministr zdravotnictví sice doprovodil rozhodnutí vlády drastickými slovy o chmurné perspektivě pro všechny neočkované, ale de facto nepřímo naznačil, že pandemie je u konce. V evropském měřítku se tak Česko stalo svého druhu laboratoří, ve které se zkouší, co to udělá.

Zajímat to nejspíš bude sousední Německo, ač je tam proočkovanost asi o 10 procent vyšší než u nás. Přesto jeho spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach, povoláním epidemiolog, před překotným rozvolňováním naléhavě varuje.

Zdůvodňuje to vývojem v Izraeli, kde je momentálně úmrtnost tak vysoká, že kdyby se to přepočítalo na počet obyvatel v Německu, umíralo by tam podle Lauterbacha na covid či s covidem 400 až 500 lidí denně. Momentálně jich v 80milionovém Německu zemře 100 až 150. U nás jich je mezi 30 až 50, tedy v přepočtu na obyvatele víc než dvakrát tolik.

Proočkování celosvětové populace

Nutno dodat, že si Lauterbach vysloužil v Německu svou opatrností přízvisko „ministr strachu“. A že se vzhledem k mírnějšímu průběhu onemocnění covidem začíná hroutit i soudržnost spolkových zemí.

Z řady vystoupilo nyní Bavorsko, které oznámilo, že povinné očkování zdravotnického personálu, v prosinci odsouhlasené ve spolkovém sněmu se lhůtou do 15. března, prozatím odloží. Obává se totiž, že by nemocnice přišly o část už beztak nedostatkového personálu.

Obdobně začala nahlas uvažovat i vláda v Sársku, kde se budou příští měsíc konat zemské volby.

Karl Lauterbach má ale ke svým obavám z rychlého rozvolňování ještě jeden důvod: Současnému očekávání, že vlna pandemie už dosáhla vrcholu a začíná klesat, by mohla udělat čáru přes rozpočet omikronová varianta typu BA2. Má být ještě nakažlivější.

Jedna věc ale odborníky a politiky spojuje, a to nejen v Německu nebo v Česku: Pandemii učiní přítrž teprve proočkování celosvětové populace, a to vysoce účinnou vakcínou. A při neustálé kontrole covidových mutací. Zatím nezbývá než doufat, že ten český experiment nakonec dobře dopadne.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu