Nepovinně povinné očkování

„Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého," věděl britský filosof John Stuart Mill už v 19. století. Jeho výrok se mezitím stal natolik okřídleným, že je z něj až klišé. A přesto má právě teď, kdy svět zaskočila další vlna covidové pandemie, daleko realističtější obrysy než kdykoli dřív. Komentář Praha 18:00 1. srpna 2021

Jistě: ve svobodném světě má každý právo svobodně rozhodovat o svém životě. A je tedy i věcí každého jednotlivce, zda nabídku nechat se očkovat proti covidu-19 přijme nebo ne.

Tzv. „covidový pas“ Evropské unie, jehož cílem je umožnit obyvatelům členských států volný pohyb po území unie, staví proto na stejnou úroveň očkované osoby a lidi, kteří nemoc prodělali, s každým, kdo se místo toho prokáže negativním testem.

Tolik teorie. V praxi to ale vypadá tak, že neočkovaným nejsou jejich negativní testy stále častěji nic platné. V Řecku nesmějí teď například do vnitřních prostor restaurací ani s platným negativním testem. Malta posílá neočkované turisty i s PCR testem bez pardonu na 14 dnů do karantény.

Zdravotnickému personálu a zaměstnancům v pečovatelských službách už nestačí pouhé testování ani v Itálii, Velké Británii, Francii a v Řecku, protože tamní vlády vyhlásily pro tyto skupiny lidí očkování jako povinnost.

V Americe oznámily některé státy a města očkovací povinnost nejen pro zdravotníky, ale i pro státní zaměstnance, a zvláště pak pro ty, kteří mají na starosti styk s veřejností.

Po návratu z dovolené test

A ve čtvrtek se rozhodly zavést povinné očkování všech svých zaměstnanců i Google a Facebook a to jak těch, které tyto koncerny zaměstnávají v USA, tak postupně i všech dalších v ostatních zemích světa.

Že zaměstnavatelé mají právo očkování od svých zaměstnanců vyžadovat, posvětil v Americe už i úřad EEOC, dohlížející na dodržování antidiskriminačních zákonů na pracovišti. Výjimky z očkovací povinnosti jsou podle něj možné jen ze zdravotních a náboženských důvodů.

V Evropě už to ovšem Google a Facebook tak snadné mít nebudou. Chtít po svých zaměstnancích, aby se museli očkovat, nesmějí zaměstnavatelé ze zákona například v Německu.

Zatím tedy tamní politici, stejně jako u nás, sázejí na dobrovolnost. Že pro ně diskriminační návrh Andreje Babiše (ANO) povzbudit skomírající zájem o očkování dvěma dny placeného volna pro kastu státních zaměstnanců není inspirativní, to věru nepřekvapuje.

Diskutují ale zcela vážně o tom, jak to zařídit, aby se neočkovaní němečtí turisté museli po návratu z dovolené prokazovat negativním testem nejen na letištích, ale i na silničních a železničních přechodech, aniž by přitom zkolabovala doprava v celé střední Evropě.

Kontroly by se měly zavést už od 1. srpna, protože nákaza variantou delta sílí v Německu už tři týdny den ode dne. Podle epidemiologů tam čtvrtá vlna pandemie právě začala.

Na rozdíl od těch předchozích je ale jasné, že měřit všem stejným metrem už nebude udržitelné. Je to prosté: svoboda odpůrců očkování končí tam, kde začíná svoboda očkovaných. A to je v Německu už každý druhý.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu