Evropa se obává varianty omikron, Fialova vláda otálí

Teď už občanům Česka nezbývá než doufat, že nová vláda Petra Fialy (ODS) ví, co činí, když nechce prodloužit nouzový stav a nechystá na svátky nová omezení. Jan Kulveit z univerzity v Oxfordu a člen skupiny MeSES k tomu napsal, že „signalizace ‚situace se zlepšuje' je šílená" a v souvislosti s mnohem nakažlivější variantou omikron dodal, že naopak „situace je vysoce riziková, opatření je třeba posílit, ne rozvolnit a zrušit". Komentář Praha 7:26 20. prosince 2021

Právě takto přísně už postupuje Nizozemsko, kde vyhlásili od neděle do 14. ledna tvrdý lockdown. Premiér Mark Rutte poznamenal, že nečinnost by způsobila v lednu „nepředstavitelnou situaci v nemocnicích“. I v Nizozemsku stejně jako v Česku aktuálně údaje o nakažených klesají, ale experti chtějí lockdownem získat čas, aby se co nejvíc lidí stihlo očkovat posilující třetí dávkou vakcíny.

V pátek byla publikovaná robustní studie vědců z londýnské The Imperial College, jejíž výsledky nejsou povzbudivé. Z analýzy všech pozitivních PCR testů v Británii mezi 29. listopadem a 11. prosincem plyne, že případy nakažených variantou omikron nejsou méně závažné než případy delta. Prodělání nemoci nebo dvě dávky vakcíny chrání před omikronem jen asi z 20 %, až třetí dávka zvyšuje ochranu na 55 až 80 %.

Londýnský starosta v sobotu oznámil, že omikron už je v metropoli dominantní variantou a další restrikce jsou nevyhnutelné, aby se předešlo kolapsu britského zdravotnictví.

Tým Petra Fialy se zatím nezorientoval

Omezení zpřísní také Německo, protože čelí výzvě, „jaké jsme ještě nečelili“, jak řekl nový ministr zdravotnictví. Francouzský premiér uvedl, že omikron se šíří Evropou rychlostí světla.

Norský institut veřejného zdraví varoval, že bez účinných restrikcí riskuje země už v lednu přírůstky 90 až 300 tisíc nakažených denně. (Norsko má 5,4 miliony obyvatel.)

Co Česká republika? Buď je nějakou zcela výjimečnou oázou, nebo nová vláda něco osudově podcenila. Premiér Petr Fiala vyzval lidi k odpovědnému chování a ujistil, že kdyby omikron situaci zhoršil, vláda je připravena včas reagovat.

Jan Kulveit, který se v Oxfordu zabývá modelováním globálních rizik, považoval za nejzazší čas na účinný zásah proti omikronu počátek prosince.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) doporučil nepořádat vánoční večírky a pohrozil tvrdými opatřeními v lednu, pokud lidé nebudou zodpovědní.

Není známo, proč si premiér Fiala a ministr Válek myslí, že jejich slovní apely budou mít větší dopad než jalové neúčinné výzvy minulé vlády. Důvěra lidí v politiku a politiky se nevrátila předáním nových jmenovacích dekretů.

Jen šílenec by si přál nemocnice na kraji kolapsu, zavřené školy, vynuceně zastavenou ekonomika a znovu rekordní počty obětí covidu-19.

A nová vláda jistě stojí o to zvládnout další vlnu epidemie lépe než její předchůdkyně a získat respekt, který bude potřebovat na řešení souběhu dalších krizí.

Ale v tom případě se tým Petra Fialy ještě nezorientoval, nebo vědomě vystavuje zemi neúnosnému riziku.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus.