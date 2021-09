Hraběcí rady učitelům si mohl ministr Plaga odpustit

První školní den vyzval ministr Robert Plaga (za ANO) učitele, aby se nesnažili okamžitě a bezhlavě dohánět látku, kterou v minulém koronavirovém roce nestihli probrat. V ministerském metodickém doporučení se píše, jak obsah učiva omezit, protože covid ukázal, kolik zbytečností se ve školách učí. Komentář Praha 8:56 6. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Robert Plaga | Zdroj: Úřad vlády ČR

To zní rozumně – koneckonců ředitelé a kantoři mají ještě starosti s testováním na covid první dva týdny školy, mnoho dětí trpí psychickými problémy, na které je potřeba brát ohled, musí se začít s programy doučování pro ty opravdu nejpotřebnější. Takže ve třídách by se měla v září pěstovat spíš pohoda, seznamování, obnovování školních návyků, nikoli biflování a dril.

Tahle idyla má jednu zásadní vadu – a ředitelé, učitelé, ale i rodiče a ministr o ní dobře vědí. Přijímací zkoušky na střední a vysoké školy ani maturity s žádným rozvolňováním nepočítají. Neumíš? Máš smůlu. Možná na celý život.

Pod titulkem Provzdušnění učiva se o redukci píše v rozumné Strategii vzdělávání 2030+: „Učivo bude probírané s cílem hlubšího porozumění, v širokých souvislostech bez celé řady zbytných poznatků a informací. Učitelům tak bude umožněno učivo dostatečně probrat a žáci budou mít prostor informacím porozumět a aplikovat je v reálných situacích.“

Může skončit v šuplíku

A strategie taky logicky myslí na změnu přijímacích zkoušek a maturit: „Zajistíme, aby se zaměřily více i na ověřování gramotností a klíčových kompetencí. Není cílem, aby se žáci během vzdělávání připravovali na zkoušky, nýbrž aby zkoušky ověřovaly, do jaké míry si žáci osvojili stanovené výstupy. Pouze pak lze totiž očekávat, že dojde ke skutečné změně ve školách.“

Bravo! Jenže realita v postcovidovém školním roce je úplně jiná. Přesně to v Českém rozhlasu Plus popsala Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy, která laskavý ministrův návod pochválila, ale dodala:

„Školství a učitelé jsou zároveň vystaveni tlaku, že by to, co s dětmi zameškali, dohnat měli a měli by je připravit na přijímací řízení na střední školy a na maturitu. Ten tlak cítíme od rodičů a na středních školách i od žáků, kteří chtějí odmaturovat a dostat se na vysoké školy… I učitelé si přejí, aby děti uspěly. Souhlasím s redukcí učiva, ale stávající přijímačky a maturity vyžadující tvrdé znalosti jsou hrází, která se jen tak nezmění. Je to patová situace.“ Tolik Petra Mazancová.

Chystá se zrušení jednotných přijímacích zkoušek a státních maturit ještě tento školní rok? Nebo aspoň jejich zásadní proměna? To je bláhová představa. I Robert Plaga počítá s postupným náběhem velké změny do tří let, což jsou i termíny zmíněné Strategií 2030+.

Jenže v říjnu máme volby a v příští vládě už nekandidující Plaga nejspíš nebude a rozumná strategie schválená současným kabinetem vloni na podzim může skončit v šuplíku pod vrstvou prachu.

Takže si budou muset učitelé s tímto rozporuplným a těžko splnitelným úkolem zase poradit sami. Nepomůžou jim hraběcí rady ministra Plagy, jen kolegové, ředitelé a snad i chápaví rodiče.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus