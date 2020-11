Na živnostníky je krátký i koronavirus

Zmíněný citát shrnuje značný cynismus protřelého politika, zároveň schopnost přizpůsobit se okolnostem a pragmaticky se podle nich zařídit. Bylo by možné prohlásit Cromwella za patrona tuzemských podnikatelů a živnostníků, i když poučku praktikují v jiných podmínkách.

Česko patří k zemím nejvíc postiženým koronavirovou krizí, pokud se do toho počítají také vládní opatření na utlumení hospodářství. Přesto dopad na ekonomiku a zvláště na zaměstnanost není převratný. Nejde o to, že je v Česku málo nezaměstnaných. Na pracovní úřady se hlásí málo lidí, protože máme přísné podmínky pro výplatu podpory.

Ukazuje se to na přehledu, který vydal za třetí čtvrtletí Český statistický úřad. Zaměstnanost se snížila ve srovnání s minulým rokem o sto tisíc. Z toho zhruba třetina jsou nezaměstnaní, kteří se skutečně nechali evidovat na pracovním úřadě, ostatní přešli do skupiny takzvaně neaktivních. Zpravidla to jsou mladší ženy, které zůstaly doma s dětmi a spolehly se na rodinné dávky od státu, případně muži nad 60 let, kteří požádali o důchod.

První vlna koronavirové krize tedy snížila zaměstnanost o dvě procenta, když se do toho nepočítají pracovní místa udržená se státní podporou, případně cizinci, kteří před koronavirem utekli domů.

Kdo si vede vlastní účetnictví

Zajímavější jsou údaje o podnikatelích, kteří mají zaměstnance. Těch ubylo z roku na rok o osm tisíc, tedy o pět procent. Na první pohled to vypadá dramaticky, ovšem stejný pokles zaznamenal podnikatelský stav v roce 2019. Rdousící efekt posilující byrokracie a státních regulací byl stejně zhoubný už před krizí.

Znojemské centrum dostane speciální ochranné obleky. Jsou pratelné a lépe sedí Číst článek

Podnikatelé mohou potvrdit úsloví připisované Cromwellovi, i když jejich majetek tolik neohrožuje parlament jako nařízení vládních úředníků během nouzového stavu i mimo něj.

Ovšem jeden typ podnikatelů si dokáže poradit. Na rozdíl od zaměstnanců a podnikatelů, kteří někoho zaměstnávají, neubylo živnostníků, tedy těch, kdo vydělávají jen na svůj vlastní účet. V časech krizí se tento typ pracovníků vždy osvědčil nejlépe. Velké firmy se kácejí, stát nedokáže efektivně reagovat, pokud nepůsobí další těžkosti, ovšem kdo se živí sám a vede vlastní účetnictví, ten si poradí vždycky.

Sektor živností je vítaným ústupovým prostorem pro zaměstnance, jejichž podnik krachuje, i pro podnikatele, kteří musí omezit provoz. Takřka se zdá, jako kdyby krize živnostníkům svědčila, protože stát mimo jiné omezil své kontroly. Přinejmenším se jejich počet drží setrvale nad sedmi sty tisíci.

Jinými slovy, dokud existuje svobodný prostor živností, nemusí se tuzemská ekonomika bát ani druhé vlny koronaviru. Jen by se vláda či parlament nemusely příliš často scházet.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy