Koronavirus v Rusku je živnou půdou pro nejrůznější konspirace

A tak není divu, že lidskoprávní ústředí pravoslavného Světového ruského sněmu v čele se samotným patriarchou Kirillem v oficiálním dopisu požádalo šéfa ruského Vyšetřovacího výboru Alexandra Bastrykina a generálního prokurátora RF Igora Krasnova, aby se pustili do vyšetřování „příčin vzniku a šíření koronaviru po světě i po Rusku“. (Podobná žádost nám Čechům jistě připomene jiné podobné požadavky ruských nejvyšších míst z poslední doby.)

Čeho konkrétně se tedy Světový ruský sněm domáhá? Ničeho menšího, než prošetření „možných známek umělého vzniku koronaviru a úskočného šíření jak infekce samotné, tak i zavádějících zpráv o ní v médiích a na sociálních sítích“. Totéž platí i o „zásazích světových korporací a farmaceutických gigantů (za pomoci WHO) do činnosti laboratoří, zabývajících se vývojem vakcíny proti COVID-19)“.

Nu a protože podobné pikle musí mít pokud možno konkrétní tvář, v dopisu se také zdůrazňuje, že druhým největším přispěvatelem WHO hned po Spojených státech je Fond Billa a Melindy Gatesových, který na činnost Světové zdravotnické organizace „přispívá mnohem významněji než jakýkoli stát světa s výjimkou USA“.

Světový ruský sněm v tom vidí „korupční konflikt zájmů“, protože Gatesovi zároveň investují do vývoje léčiv a WHO je významným zdrojem doporučení v oblasti vakcinace a jiných protiepidemických opatření. A je to – i když se třeba objektivně připustit, že Světová zdravotnická organizace je v posledních měsících terčem kritiky i z mnoha dalších stran.

Stejně tak je třeba objektivně říct, že teorie spiknutí nebují jen v tradičně pověrčivém a podezíravém Rusku, ale třeba i ve zdánlivě mnohem racionálnějším Německu. Tam se podobné nálady a podezření vyrojily už v době migrační krize roku 2015, kdy místní konspirátoři tvrdili, že sama německá kancléřka Angela Merkelová tajně plánovala zásadní „proměnu osídlení“ Spolkové republiky – to proto do země „lákala Orientálce“.

Z úst šiřitelů takovýchto zvěstí jedním dechem znělo i jméno amerického miliardáře a filantropa maďarského původu George Sorose, které se mělo stát „důkazem“ existence rovnou celosvětového židovského spiknutí…

Vraťme se ale do Ruska, kde byste o globálním židovském komplotu jistě taky ledacos dověděli. Politolog Kirill Rogov se vrací k nedávným sporům ruského ministerstva zahraničí s velkými západními listy, které vyslovily pochybnost o validitě nečekaně nízkých čísel úmrtí na COVID-19 při tom, že právě Rusko vykazuje druhý nejvyšší počet nakažených koronavirem ve světě. Známý ruský politolog Kirill Rogov nepochybuje o tom, že nízká úmrtnost je jednoduše zfalšovaná, vše vysvětluje snahou úřadů kombinovat znepokojivé zprávy s nadějeplnými a konkrétně říká: „Manipulace strachem je technologie univerzální a dobře odzkoušená. Manipulovat se krásně dá velkým strachem a poté jeho potlačením, a zase strachem a zase potlačením – a takhle až donekonečna. A body získávat na obojím. Jako na dobře zorganizované olympiádě.“

Že v takovémto prostředí konspirační teorie jen kvetou, se věru není co divit.