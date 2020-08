Na semaforu svítí bílá, přesto je počet nakažených koronavirem rekordní

V Česku se nyní potýká s koronavirovou infekcí potvrzenou testem nejvíce lidí od začátku března. Tedy od okamžiku, kdy se šíření této nemoci začalo systematicky sledovat. K lepším číslům nepomohla ani změna způsobu výpočtu nakažených. Ta sice během chvíle úředně uzdravila několik tisíc lidí, přesto se celkové číslo za pár týdnů vrátilo do nepříznivé podoby i podle nových pravidel. Komentář Praha 18:47 4. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jarmila Rážová představuje první semaforovou mapu Česka | Zdroj: Repro ČT24

Špatně vychází Česko rovněž ve srovnání s okolními státy. Zkrátka dostupná data dokazují, že koronavirová nákaza nadále prostupuje zemí. Očekávalo by se, že mapa České republiky se vybarví do červena a oranžova. Zelenou nebo dokonce bílou by člověk měl zahlédnout jen výjimečně.

Opak je pravdou. Odstíny signalizující masivní šíření nemoci na mapě nenajdete. Všude je bílo, jen občas se objeví zelená. Riziko koronavirové nákazy by tudíž mělo být zanedbatelné. V několika okresech sice existuje, ale nejedná se o nekontrolovatelné šíření.

Proto na místním semaforu svítí zelená. Na většině území Česka by tak lidé měli žít bez jakýchkoli omezení. V devíti okresech by měli dodržovat základní hygienická pravidla a dostatečný odstup od jiných. Nějaká výrazná omezení života by neměla být na místě.

První semafor Česka vycházející z dat k 31. týdnu. Zelených je devět okresů. | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Pochopitelně jsou to jen obecná doporučení pro jednotlivé barvy na pomyslném semaforu. Jejich autoři nechali zodpovědnost na regionálních hygienicích. Především na nich záleží, jaká opatření v dané lokalitě nasadí. Rozdělení do čtyř barev tak poněkud ztrácí smysl. Nedává totiž veřejnosti jasnou představu o tom, na co se mají podle předem daných předpisů připravit.

Číslo bez kontextu

Občané, kteří musí dodržovat přísnější pravidla a přitom jim na semaforu svítí bílá nebo zelená, to těžko mohou pochopit. Hlavu si lámat mohou i ti, kterým nejde dohromady rekordní číslo nakažených s prakticky zanedbatelným rizikem šíření nemoci, jak ji vykreslila aktuální mapa. Odborníci to zdůvodňují tím, že se daří u většiny případů dohledat, od koho se lidé nakazili. Proto může na pomyslném semaforu téměř všude svítit bílá.

Dalo by se z toho vyvodit, že zveřejňovat celkový počet nakažených nedává valný smysl. Vypadá to na to, že bez zasazení do souvislostí nemá nějakou velkou vypovídací hodnotu. Potom ji takováto čísla nevykazovala ani v momentu, kdy došlo k masivnímu utlumení života v zemi před několika měsíci.

Důležitější je počet lidí s těžkým průběhem, množství nakažených v rizikových skupinách a zahlcení zdravotnického systému. Na jaře byla a v létě jsou ještě více tato data příznivá. Takže žijeme v zemi, kde rekordní počet lidí s koronavirovou nákazou zatím nepřebarvil mapu Česka do červena a oranžova. Ponechal ji bílou s pár skvrnami zelené.

Autor je komentátor Českého rozhlasu