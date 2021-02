Slovensko chystá očkování učitelů

Když slovenská vláda rozhodla, že od začátku tohoto týdne budou otevřené školy, většina občanů nevěděla, koho všeho se to bude týkat. Vznikly zmatky, kterých už byla na Slovensku v souvislosti s pandemií celá řada. O nepřehlednosti situace svědčí i skutečnost, že samotné ministerstvo školství nevědělo, kolik školních zařízení vlastně bude v provozu. Komentář Bratislava 18:24 11. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Slovensku panovaly zmatky po oznámení, že se otevřou školy (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

O otevření škol se rodiče dětí dozvídali často v pondělí ráno, v lepším případě v neděli večer. Situace se totiž řídila tak zvaným covidovým automatem, který Slovensko od pondělí rozdělil na okresy s různým stupněm výskytu nakažených.

Regiony se tak zahalily do pomyslných růžových, červených nebo černých „roušek“. Nejhorší situace je v černých okresech. Tam ani nebylo možné školy otevřít. Od pondělí se situace zhoršila a počet černých okresů roste.

Zmatek vznikl i kvůli nejasnosti v tom, kdo má kompetenci vydat rozhodnutí o otevření. Hlavní hygienici mohli jen doporučovat, rozhodující pravomoc byla v rukách starostů nebo ředitelů škol. Došlo tak k tomu, že na některých místech ani červené okresy školy neotevřely, jednoduše proto, že situaci vyhodnotily jako ne dost bezpečnou.

Školáci byli naposledy v lavicích ještě v loňském roce. Podmínky, ve kterých se doma učí, jsou často složité a rozdíly mezi nimi se prohlubují. Kapitolu samu o sobě představuje situace ve vyloučených lokalitách, kde děti často nemají přístup ani k počítači.

Slova o důležitosti vzdělání

Situaci dramaticky komplikuje i vysoký výskyt britské mutace, na Slovensku je to až 74 procent pozitivních testů. Proto země oznámila, že během víkendu začne očkovat učitele prvních stupňů a ty, kteří učí závěrečné ročníky středních škol.

Rychlost očkování je prioritou, ministr zdravotnictví uvedl, že Slovensko je třetí nejrychleji očkující země v Evropské unii. Potvrzují to i oficiální data, která mapují průběh očkování na celém světě a umožňují srovnat jednotlivé státy.

Rozhodnutí Slovenska otevřít školy je důkazem, že vláda vnímá neúnosnost současné situace a chce ji řešit. Také proto, že návrat dětí do výuky bude zároveň znamenat i úlevu pro jejich rodiče, kteří se jim museli během uplynulých týdnů doma věnovat.

Současná péče o ně a zvládání výuky bylo často nad jejich síly. Z tohoto hlediska lze hodnotit plánované přednostní očkování učitelů, aby se mohla znovu rozjet klasická výuka, jako pozitivní krok.

Vláda to může následně prezentovat nejenom jako zájem o potřeby nejmladší generace, ale i jako investici, která se v budoucnu velmi vyplatí. Jinými slovy, mohl by to být praktický důkaz, že slova o důležitosti vzdělání, která se objevují pravidelně před každými volbami, mohou mít v době covidové pandemie i takto praktickou podobu jako prioritní očkování pedagogů.

Jenomže ve skutečnosti je to pouze jedno z dalších zmatečných opatření, které vláda úplně nedomyslí do všech důsledků. Výsledkem pak je, že premiér Matovič vyhrožoval postihem starostům, kteří odmítnou souhlasit s otevřením škol. Moudrá a prozíravá vláda se chová jinak.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu.