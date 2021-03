Hlavní problémy očkování v Česku – vláda, Sputnik, neochota

Až si Česko projde tímto slzavým údolím, které je teď nejhlubší v Evropě a tisíce lidí se konce cesty nedožijí, zachrání zemi očkování proti covidu-19. Zprávy z Izraele a Británie dávají důvod k opatrnému optimismu. Jenže ani dílčí úspěch v soupeření s nákazou nespadne vládě ani lidem do klína. A ohlédnutí za rokem s koronavirem zase dává důvod spíše k pesimismu. Komentář Praha 13:43 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování v sokolovské nemocnici | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Na cestě k více méně předepidemickému životu letos na podzim musíme splnit čtyři podmínky. Mít dostatek vakcín, perfektně zorganizovat očkování, přestat blouznit o ruské a čínské vakcíně a přesvědčit k očkování tolik lidí, aby se vytvořila kolektivní imunita.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek uvedl, že Česko dostane v březnu milion a v dubnu dva miliony dávek vakcíny od firem Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna. Milion už do Česka dorazil dříve. To je v součtu dokonce víc, než s čím počítal harmonogram ve Strategii očkování proti covidu-19 z loňského prosince. Vypadá to tak, že vakcín schválených v Evropské unii bude dost ve správném čase.

Zvládneme očkování?

Za druhé – bude umět Česko očkovat tempem 35 tisíc a posléze 100 tisíc dávek denně, jak by bylo třeba?

Roční zkušenost s vládou a jejími kroky proti epidemii velí k opatrnosti: zpravidla jednala pozdě, polovičatě, chaoticky. Situaci snad zachrání hejtmani, kteří v očkování hrají naštěstí důležitou roli, stejně tak praktičtí lékaři, nemocnice a zdravotní pojišťovny.

Jako z jiného světa se v tomto závodu s časem jeví pokusy o dovoz ruské vakcíny Sputnik V a čínských látek. Používat je bez evropské certifikace je hazard se zdravím občanů. Pozadí akce není tedy zdravotní, ale jen mocensko-politické. Jako by ani nešlo o životy lidí?

Pro vytvoření kolektivní imunity, zastavení epidemického šíření viru a pro návrat k více méně normálnímu životu je potřeba proočkovat nejméně dvě třetiny obyvatelstva. Podívejme se na to číslo podrobně: neočkují se mladí lidé do 16 let, protože vakcína pro děti dosud nebyla nikde schválena.

To ovšem znamená, že ve starší populaci by k dosažení kolektivní imunity bylo třeba zaočkovat přes 80 procent lidí. Ano, část společnosti má imunitu díky prodělané chorobě covid-19. Několik stovek tisíc. Proti naopak hrají nové mutace koronaviru, které jsou nakažlivější.

Takže k dosažení cíle by se mělo očkovat více než 80 procent dospělých občanů České republiky.

Průzkum agentury Median pro Český rozhlas z minulého týdne ukázal, že očkovat by se určitě nebo spíše nechalo 64 procent obyvatel Česka. Nejvíc od května loňského roku. A stejně málo.

Není divu, když veškerá vysvětlovací kampaň vlády se teprve připravuje a veřejnou debatu otravují konspirační teorie a Sputnik V.

V Česku umírá na covid-19 nejvíc lidí na světě, nově nakažených je jedenáctkrát víc než v sousedním Německu. Zvládneme očkování?

Musíme.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus.