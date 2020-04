Nouze sice naučila Dalibora housti, ale ne české politiky racionálně jednat

Názorně se to ukázalo při jednání o prodloužení nouzového stavu v zemi. Z dostupných právních analýz je totiž zřejmé, že bez něj nemohou fungovat některá omezení života v České republice. Odborníci přitom tvrdí, a politici to příliš nerozporují, že není možné vracet běh země do normálu najednou. Je potřeba různá opatření uvolňovat postupně.

Jinak hrozí zrychlené a nekontrolovatelné prostupování koronavirové nákazy společností, což by mohlo zahltit zdravotnický systém a dramaticky snížit dostupnost odpovídající péče.

To si nikdo nepřeje. Platí to napříč politickým spektrem. Logicky tudíž v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než zachovat nouzový stav i v následujících týdnech. Má-li být interval mezi jednotlivými vlnami uvolňování restrikcí čtrnáctidenní, měl by nouzový stav vydržet do 25. května.

Očekávalo by se, že se kvůli tomu nepovede ve sněmovně dramatická debata a že toto datum bude drtivou většinou schváleno.

Názor komunistů

Opak je pravdou. Babišův kabinet není schopen vysvětlit logiku svých kroků. Svůj názor často mění. Uvolňování opatření tak působí poněkud chaoticky.

Opozice se marně domáhá odpovědí na řadu otázek, které by zajímaly nejenom politiky, ale také nemalou část veřejnosti. Vláda necítí potřebu s ní komunikovat. Spoléhá na podporu komunistů a na mimořádnost situace, kdy si nikdo netroufne dát věcem volný průběh.

Zkrátka se vždy najde potřebná většina, která nouzový stav prodlouží. I když ještě před několika dny by o to kabinet nestál. Myslel si, že si vystačí s nařízeními, která bude vydávat ministr zdravotnictví. Z tohoto přesvědčení vládu vyvedl až verdikt soudu.

Najednou bylo prodloužení nouzového stavu nezbytné. Toho si je vědoma i opozice, přesto je proti tomu, alespoň v horizontu přesahujícím týden, nebo deset dnů. Odůvodnění ale postrádá racionální uvažování.

Prý by kratším intervalem přinutila vládu k předložení důkladné analýzy všech kroků směřujících k návratu do normálního života. Toho se však nedočkala ani při předcházejícím prodlužování nouzového stavu a podle očekávání ani teď.

Vláda se totiž opírá o podporu komunistů a další politické strany k prosazení svých představ de facto nepotřebuje. Výsledkem je skutečnost, že nouzový stav nebyl prodloužen do 25. května, ani do 10., ale do 17.

Svůj názor tak neprosadila ani Babišova vláda, ani opozice, ale komunisté. Proč zvolili zrovna datum 17. května, to nelze racionálně zdůvodnit.

Autor je komentátor Českého rozhlasu