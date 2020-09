Hledá se profesor Prymula pro druhou vlnu nákazy

V pátek laboratoře potvrdily nákazu koronavirem u 798 lidí, to je nejvíc od začátku epidemie a v přepočtu trojnásobek ve srovnání s Německem. Za týden se počet hospitalizovaných (197) i těch, kteří jsou ve vážném stavu (50), zvýšil o 30 procent.

„Počet hospitalizovaných začne přibývat za deset až 14 dnů. Než člověk dospěje od infekce do hospitalizace a odtud přesunem na jednotku intenzivní péče, trvá to deset i více dnů,“ uvedl Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny.

Koronavirem se nakazila hlavní hygienička Jarmila Rážová a ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

„Já svá osobní data s nikým nesdílím,“ odmítl Dušek informaci potvrdit reportérům Seznam Zprávy. „Nejsem veřejná osoba a můj zdravotní stav nemusí nikoho zajímat. Jsem tu od dat.“

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) měl negativní test, a začal pracovat v domácí karanténě.

Premiér Andrej Babiš (ANO), který ve středu oslavil 66. narozeniny a v úterý byl na jednání řídícího týmu s Rážovou, Duškem i Vojtěchem, do karantény nemusí, protože, jak řekl: „nosí téměř všude respirátor FFP2, v místnosti bylo větráno, byly tam vysoké stropy.“

Politické strany odstartovaly kampaň před volbami do zastupitelstev krajů a třetiny senátu.

Mnohem chytřejší řešení?

Irsko nejspíš přijde o prestižní post eurokomisaře pro obchod poté, co na tuto funkci rezignoval Phil Hogan, protože porušil nařízení proti šíření koronaviru. S odstoupením váhal, což v Irsku vzbudilo rozčarování, které jeden moderátor shrnul slovy:

„Není to jen mimořádně trapné, je to horší, podkopává to myšlenku sociální solidarity, na které jsou postavena veškerá pandemická opatření, ducha vzájemnosti a ideu, že jsme v tom všichni společně. Nejsme, jak se ukázalo.“

Začal nový školní rok, do lavic se vrátilo 1,4 milionu dětí, tentokrát téměř po půl roce, protože školy byly kvůli koronavirové nákaze od 11. března zavřené. Dvacet škol kvůli karanténě neotevřelo.

Pro Prahu vyhlásila hygiena přísnější pravidla proti nákaze – například nošení roušek v obchodech i ve školách mimo tříd. Ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová také uvedla, že v hlavním městě se daří trasovat kontakty nakažených covidem-19 jen obtížně. Lidi s pozitivním testem požádala o shovívavost.

Vláda se dohodla na zrušení superhrubé mzdy a snížení daní, kvůli kterému bude státnímu rozpočtu chybět od 70 do 90 miliard ročně. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) k tomu řekla, že neví, jak takový výpadek vyrovnat. „Já samozřejmě neumím říct, a říkám to otevřeně, že to vezmu tady a tímto to vyrovnám.“

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se v pořádku vrátil z návštěvy Tchaj-wanu.

Ani v uplynulém týdnu nikdo za stát nevystoupil s kompetentním odhadem, jak se bude epidemiologická situace vyvíjet a jaké kroky se chystají. Nějaký důvěryhodný „profesor Prymula pro druhou vlnu nákazy“. Který by dodal: máme situaci pod kontrolou, nezastavíme ekonomiku, protože jsme připravili mnohem chytřejší řešení.

Nevystoupil, protože nikdo takový neexistuje.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus.