Koronavirus není pro politiky důvod zakopat válečnou sekyru

Na první pohled dneska mnohé hovoří pro to, aby byla konkurenčními politiky pomyslná válečná sekyra zakopána. Ale rovněž pomyslné lopaty v jejich rukou zatím nevidíme, zato slyšíme vcelku ostré výroky a repliky. Kupříkladu po středečním rokování opozičně většinového Senátu, který se disciplinovaně sešel v polovičním počtu a v poměru k velikostem jednotlivých klubů. Vystupující nechodili ke společnému mikrofonu, ale mluvili z lavic a v rouškách. Komentář Praha 18:05 19. března 2020

Ale jinak se zvlášť někteří neomezovali a vláda to od nich za postup v posledních týdnech schytávala. Speciálně pak premiér, viněný z nekoncepční improvizace, nabobtnalé sebeprezentace, z neodůvodnitelného otálení zřídit krizový štáb i z toho, že do jeho čela nepostavil logicky ministra vnitra, neboť je z druhé vládní strany, ale náměstka ministra zdravotnictví, které má v rukou hnutí ANO.

„Kdyby existoval Ústřední krizový štáb od začátku, ministr zdravotnictví nemusel zřizovat skupinu, která shání ochranné pomůcky,“ řekl mimo jiné novopečený šéf horní komory, občanský demokrat Miloš Vystrčil.

Následně byl osočený Andrejem Babišem (ANO), že „svým vyjadřováním dělá všechno pro to, aby nám Čína ty dodávky nedala“. A aby to bylo jasnější, premiér dodal, že předseda Senátu „a celá opozice stále kritizovali Čínu a díky panu prezidentovi a jeho kontaktům máme dneska na cestě dodávky“.

Přičemž ale podle kuloárních informací je věc složitější, nebo spíše delikátnější. A ministr zdravotnictví s objednávkou v Číně nepochodil proto, že „neměl potřebné kontakty“, o nichž se zmiňuje naopak snad úspěšný ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), a mělo nejspíš jít o kontakty privátní, snad v nich hrál roli pan Tvrdík, možná i nějaké známosti hlavy státu a podobně.

Brzdit na všech stranách

Babišovu nakvašenou odpověď směrem k Senátu tedy můžeme brát přinejmenším s rezervou. A také s vědomím, že ho spíš nadzdvihl lídr tamní lidovecké frakce Petr Šilar, podle něhož tak jako druhdy komunisté potlačovali nepohodlná fakta ve prospěch své ideologie, tak nyní „potlačuje fakta sebestřednost a názory psychopata, který je premiérem této země“. To zní jistě nepříjemně, ale skutečný formát by to měl přejít.

Někteří členové vlády ale doposud i mnohem mírněji formulovanou kritiku zcela odmítali a tvářili se, že vše dělají skoro dokonale.

To společně s premiérovým neodoláním vystupovat na brífincích každý den, předlouze a často i s podružnějšími informacemi, zas vyvolává u opozice jisté podráždění, které občas vytryskne v mocnějším proudu, což jsme viděli v Senátu. Ale jak to kdysi hlásaly cedulky ve výčepech? To chce klid! Něco na tom je. I když to Švejk nikdy neřekl.

Autor je komentátor Českého rozhlasu