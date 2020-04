O Velikonocích se dostavila euforie. Předčasně

V disciplíně „Jak správně zvládnout Velikonoce v čase koronaviru“ se Česko určitě nezařadilo do světové špičky. Mnoho lidí pochopilo otevření hobbymarketů a mírné uvolnění pravidel jako pokyn začít si žít předkononavirově. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula si v České televizi povzdechl: „Lidé se v rámci euforie začali chovat naprosto nestandardně.“ Kdo by to byl řekl.

