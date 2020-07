Tento slib by se měl podle plánu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) uskutečnit tím, že každý zdravotník dostane mimořádnou prémii 10 až 40 tisíc korun podle toho, jak se boje s nákazou účastnil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Ještě chvíli tančit na palubě Titanicu

Potřebné náklady ve výši deseti miliard korun zajistí rozpočtová novela, která má fungovat už během léta. Vládu je proto třeba pochválit za splněný slib, přesto ani tento krok nestačí, aby rozptýlil všechny pochybnosti o jejím plánu pro zdravotnictví. Andrej Babiš (ANO) a jeho kolegové už zdravotníkům přidali nezanedbatelné částky.

Šesti miliardami oddlužili velké státní nemocnice, 20 miliard má vyrovnat očekávaný výpadek při výběru pojistného, do revize úhradové vyhlášky se promítly nové náklady ve výši osmi miliard na pomůcky při boji s koronavirem, a teď tedy vláda pošle deset miliard na platy. Přesto nemohou být manažeři nemocnic ani soukromí doktoři ani trochu klidní.

Finanční rovnováha nemocnic

Základní potíž se odhalí z makroekonomického pohledu. Krize vyvolaná příchodem koronaviru v první řadě ohrožuje existenci podniků, kterým v mnoha případech zbořila plánované příjmy. Proto je logické vytvořit záchranný balíček, který udrží finanční rovnováhu, cizím termínem cash flow podniků.

Naopak není třeba přidávat ze státního rozpočtu peníze do spotřeby, protože lidé mají v této chvíli dost peněz, jen se je bojí utrácet. Poslední desetimiliardový přídavek na platy zdravotníků jsou peníze do spotřeby, jakkoli má takové opatření svůj srozumitelný účel. Neřeší ovšem finanční rovnováhu nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Teoreticky by měla stabilitu zajistit novela úhradové vyhlášky platná od 1. července.

Zdravotníci vykazovali během koronavirové krize méně výkonů a na loňskou úroveň se nedostali ani v červnu. Nová vyhláška proto připouští, že doktoři a špitály dostanou za menší počet výkonů během roku stejně peněz, jako kdyby odvedli práci podle původního plánu.

Odměny za dobu koronaviru dostanou všichni zdravotníci. Stát to přijde zhruba na deset miliard Číst článek

To je však teorie, protože v této chvíli nemůže nikdo předpovědět, kolik výkonů se do konce roku podaří nashromáždit. Model vyrobený ministrem Vojtěchem zajišťuje zdravotním pojišťovnám, že nebudou platit víc, než dosud plánovaly, mnozí doktoři a nemocnice však předběžný ministerský odhad nenaplní.

Zaměstnanci zdravotnických zařízení tak dostanou přilepšení k platu, ovšem jejich jistota, že budou mít za rok kde pracovat, není o nic větší. Nemocnicím přistanou na účtech peníze, aby mohly rozhazovat na platech, ovšem za pár měsíců mohou stát na pokraji krachu.

Autor je komentátor serveru Echo24.