Jak dlouho Britům vydrží nová ‚nesmyslná‘ karanténa?

Je to neuvěřitelné, ale Británie zavede od pondělka 8. června čtrnáctidenní karanténu na příletech a příjezdech do země. Ve středu to ohlásila ve sněmovně ministryně vnitra Priti Patelová a zopakoval to pak po interpelacích i ve středečním večerním koronavirovém brífinku také premiér Boris Johnson.

