Vůbec nejde o to, jestli se na horách rozjedou vleky

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) opakovaně tvrdí, že přechod do čtvrtého stupně systému PES a s tím jisté rozvolnění zákazů bude možné, až se počet pacientů s covidem v nemocnicích sníží pod tři tisíce. I když se s ohledem na nové mutace těžko cokoliv předvídá, se zkušeností z podzimu to nebude dříve než za řadu týdnů. A přitom už se mluví o návratu některých dětí do škol a spuštění lanovek na horách. Komentář Praha 13:53 25. ledna 2021

V přepočtu na sto tisíc obyvatel je Česko za poslední dva týdny v úmrtích druhé nejhorší v Evropské unii za Slovinskem a v počtu nákaz druhé nejhorší za Irskem. Virus se nadále šíří komunitně, není tedy pod kontrolou.

Stejný ministr Blatný před jarními prázdninami – a po vládní dohodě ve sněmovně s komunisty – maluje neuvěřitelný svět, v němž se za týden spustí na horách vleky, ale nebude to znamenat masivnější pohyb lidí po Česku, a tedy šíření nákazy.

Unavení, naštvaní a nezodpovědní lidé nedodržují už stávající omezení a stát není schopen je vynucovat. Na horách se to ale nějak samo zařídí.

Německo prodloužilo tvrdé restrikce zatím do poloviny února, přitom má násobně lepší čísla nákazy než Česko. Kabinet Angely Merkelové i zemští premiéři se obávají nových mutací koronaviru. Podobně jedná Rakousko, ale i šampión v očkování Izrael.

Největší umírání od 2. světové války

V Česku bylo v nemocnicích méně než 3000 pacientů naposledy vloni 14. října, pak přišla druhá vlna nákazy s více než 8000 hospitalizovaných na začátku listopadu. Když začala odeznívat, na Mikuláše se tento údaj zastavil nad 4000, nikdy to ale nebylo méně.

Po rozvolnění před Vánocemi se zvýšil počet pacientů v nemocnicích na 7500 ve třetině ledna. Od té doby neklesl pod 6000, až teď v neděli.

S novými neprozkoumanými mutacemi viru a škobrtajícím očkováním je vysoce nepravděpodobné, že by se Česko dostalo k metě 3000 hospitalizovaných za zhruba tři týdny, jak o tom mluvil šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek.

Bude to trvat déle. A je dost nejisté, zda vládě vydrží odhodlání řídit se při rozvolňování i tímto přísným „nemocničním“ parametrem.

Jak se v tom všem vyznat – v protichůdných výrocích a číslech a zkušenostech ze zahraničí? Biochemik a prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka v Českém rozhlasu Plus zvolil přesvědčivý úhel pohledu:

„Je třeba říct věci natvrdo. To, co se stalo na podzim loňského roku a děje se stále, je největší umírání v této zemi od 2. světové války… Čísla vypadají velmi dramaticky a velmi špatně, skoro nejhůře na světě. Říkám to proto, že mě stále znovu vyděsí, když mluvím i s vysoce postavenými úředníky ministerstva zdravotnictví nebo s kolegy akademiky, kteří to pořád zpochybňují.“

Asociace horských středisek je nejasným přístupem vlády rozčarovaná a vyhlašuje, že vleky se musí rozjet 29. ledna.

Zde je bohužel na místě prostá námitka: musíme jen zemřít.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus