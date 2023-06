Nekončící příběh chrámů impéria

Na jaře roku 1924 nastoupily demoliční čety a začaly postupně rozebírat kostel uprostřed Varšavy. Trvalo to dva roky a po monumentálním chrámu nezůstalo ani památky. Zdá se vám to neuvěřitelné? Že by Poláci bourali kostel? To si člověk nemůže představit ani dnes, natož před sto lety. Jenže tento kostel se jmenoval chrám Alexandra Něvského a nechal ho vybudovat car Alexandr II. po potlačení polského povstání v roce 1863.

