Krach WeWork odhalil víc bublin najednou

Newyorskou techno-podnikatelskou scénou otřásl nedávno další letošní obří krach: Nedlouho po kryptoměnové burze FTX zbankrotoval řetězec WeWork. Podniká v takzvaném coworkingu, tedy pronajímání sdílených kanceláří mladým firmám, které se dělí o společné prostory, většinou v designových budovách na lukrativních adresách velkých měst. Komentář Praha 6:29 16. listopadu 2023

V Praze má firma své coworkingové centrum v takzvaném Drnu na Národní třídě. Z hlediska současného dění je bankrot jedné firmy banalita, řeklo by se. Jenže krach WeWorku, ačkoli většinu problémů způsobilo vedení firmy svou nezodpovědností, je i smutným ztělesněním aktuálních potíží hned několika sektorů najednou.

Nejprve start-upy a jejich boom. WeWork sice vznikl už před 13 lety, zůstal ale stále v kategorii start-upů. Tedy firem, které rychle rostou, dobývají trhy, líbí se investorům, ale moc jim nejde dělat zisk, což je pořád to hlavní, proč lidé do podnikání jdou.

Startupy většinou vzešly, anebo se opírají, o technologický sektor, který v poslední dekádě až 15 letech, díky rozvoji chytrých mobilů a umělé inteligence zažil neskutečný boom.

Trhy se ve velmi krátké době dají dobýt jednou dobře udělanou aplikací v mobilu, zjednodušeně řečeno: takto Uber a podobní ovládli taxislužbu, Booking a AirBnB ubytovací služby, Delivery Hero, či u nás dříve DámeJídlo dovážku jídla, televizní trh Netflix, hudbu Spotify a podobně. Vznikli noví giganti, co zválcovali celá odvětví.

Další krachy budou pokračovat

Zakladatel WeWorku Adam Neumann proto také celou dobu úzkostlivě držel image WeWorku coby technologické firmy, nikoli jen tak nějakého makléře a správce budov, což byla podstata jeho podnikání.

Symbolem uplynulé dekády byly také levné peníze. To jim vydrželo do konce pandemie s její počínající drahotou a posléze do napadení Ukrajiny. Lidstvo během minulé doby neskutečně zbohatlo a investoři byli s levnými penězi řekněme v takové euforii, že se nezdráhali platit za podíly ve start-upech obří sumy.

Strach, že jim uteče příští Uber, byl silnější. Takže WeWork v roce 2019 byl těsně před pokusem vstoupit na burzu ohodnocen na skoro 50 miliard dolarů, to je zhruba jeden a čtvrt bilionu korun.

Firma, co nemá prakticky žádný majetek, a jejím skoro jediným aktivem jsou nájemní smlouvy. Tak i tahle euforie už skončila, příliv nových peněz do technologického sektoru zásadně zbrzdil, investoři si více vybírají a každou korunu či dolar dvakrát otočí.

A teď nemovitosti: WeWork narazil na potíže v realitním sektoru, které jsou dílem způsobeny zdražením peněz a nervozitou investorů, dílem změnou světa, co nastala po pandemii.

Podle aktuální zprávy Bloombergu tráví lidé v kancelářích o 20 procent méně času než před koronavirem. To je pořádná rána pro kancelářský trh – na Západě kanceláře zejí prázdnotou a zlevňují.

Coworkingové prostory typu WeWork i předtím byly mnohem dražší než běžné kanceláře a rozdíl se dále zvětšuje. Můžete mít kafe zdarma, cvičení jógy i designovou zasedačku, ale nájemcům se sdílené kanceláře nevyplatí. Analytici soudí, že další krachy v kancelářském sektoru budou pokračovat.

Příběh krachu WeWorku je poučný. Minimálně připomenutím toho, že nic neroste do nebe a euforii střídá deprese a naopak. Svět i ekonomika se točí v cyklech, takže i z té současné mizérie se zase dostaneme. I kdyby ještě pár krachů mělo přijít.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz