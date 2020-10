Vyhrát v Brně neznamená vítězství. Má to tradici

Jihomoravské hnutí ANO se dostává do bludných kruhů. Typicky brněnských bludných kruhů. V krajských volbách měl původně ANO vést bývalý primátor Brna Petr Vokřál, který přesně před dvěma lety prožil to, čemu se říká „utrpět vítězství“. Ve volbách na brněnské radnici sice vyhrál, ale další strany ho obešly. A do vedení Brna nevzaly.

Z čela jihomoravské krajské kandidátky Vokřál na poslední chvíli odešel. Stalo se tak mimo jiné v reakci na korupční kauzu Stoka, propojenou v Brně na hnutí ANO. A jako lídr se do čela kandidátky vrátil dosluhující hejtman Bohumil Šimek.

První vývoj po krajských volbách ukazuje, že pokud nenastane nečekaný zvrat, stihne ho podobný osud jako Vokřála. Vyhrál, ale vítězem – tedy hejtmanem – nebude.

Se situací před dvěma lety najdeme řadu propojení. Ostatní strany vsadily na vymezení se proti hnutí ANO a jeho celostátním projevům.

Ovšem roli, chtě nechtě, hraje také pochopitelná touha druhé strany v pořadí dosadit svého člověka na post nejvyšší. Tentokrát lidovců, kteří nemohou zapomenout, že na jihu Moravy měli toho historicky prvního hejtmana, Stanislava Juránka.

‚Utrpět vítězství‘ v Brně

A je tu ještě jeden aspekt, méně viditelný, který k současnému vývoji pomohl. Říkalo se mu ochranný součet – a kdysi se stal osudným některým organizacím ODS. Dokud měla tato strana po volbách v součtu s komunisty nadpoloviční většinu, jásala. Nemohla vzniknout koalice bez ní – a podle toho se mnozí straníci chovali.

Jenže, komunisté propadli. A jiné tak obecně nepřijatelné strany je v plné šíři nenahradily. Takže ANO naráží na to, na co před léty ODS. Ztratilo koaliční potenciál i výhodu ochranného součtu.

Abych byl důsledný. Není to poprvé, co vítěz některých voleb v Brně končí v opozici. Před čtrnácti lety to už dokázal sociální demokrat Roman Onderka, když post primátora „vyfoukl“ vítězi voleb Karlu Hledíkovi z ODS. A právě ODS se poučila a byla u obou následujících brněnských obratů volebních výsledků, tentokrát na straně toho, kdo na nich vydělává.

Určitě to není také naposledy, co v Brně někdo „utrpí vítězství“. A tak je vlastně štěstí tuzemských politiků, že nezavedli přímou volbu starostů, potažmo hejtmanů. Jako své primátory a župany volí třeba na Slovensku.

Představa, že hlavou kraje bude vítěz voleb, ale většina v zastupitelstvu bude proti němu, by byla praktickým a současně nepraktickým dopadem povolebního vyjednávání, jaké začalo v Brně. Ale nejen toho brněnského.

Autor je editor a moderátor Českého rozhlasu Brno.