Středočeské vítězství pravice aneb Babiš není Pokorná Jermanová

Jaroslava Pokorná Jermanová je dobrá hejtmanka. Jen její kvalitní práci překrývají některé nešťastné kroky. Tak obhajoval jedničku na středočeské kandidátce hnutí ANO do krajských voleb Andrej Babiš. Musel mít v tu dobu oprávněné obavy, jak výrazně se její přehmaty promítnou do výsledku voleb. Komentář Praha 10:29 4. října 2020

Podle interních průzkumů hnutí hrozilo, že se ANO ve středních Čechách jen nepatrně přehoupne přes 10 procent. Výsledky dokazují, že propad nebyl nijak dramatický. Na třetím místě získala kandidátka vedená Jaroslavou Pokornou Jermanovou přes 18 procent. Odstup od prvních Starostů a nezávislých činil zhruba čtyři procenta. Porážka to tudíž není tak drtivá, jak se očekávalo.

Neprůhledné výplaty pro externí spolupracovníky, služební auto využívané manželem hejtmanky, trestní oznámení na záchranářku stěžující si na nedostatek ochranných prostředků v době koronavirové, reorganizace a s ní spojená výměna úředníků v odboru, který potom rozhodoval o střetu zájmů Andreje Babiše.

To je výčet některých afér, které hejtmance zajistily negativní reklamu v médiích. Část voličů to neodradilo od podpory hnutí ANO. Nebylo jich sice tolik, aby to stačilo na vítězství. Dramatický propad se však nekonal.

‚Kupovat‘ voličskou podporu

Mimo zastupitelstvo naopak skončili sociální demokraté a komunisté, proto vláda hnutí ANO nad středočeským krajem velmi pravděpodobně skončí. Pravicová opozice může pohodlně převzít moc a začít předvádět veřejnosti, jak dokáže spravovat věci veřejné.

Pokud se k tomu nedostane a rozhádá se kvůli obsazení funkce hejtmana a dalších postů, spáchá politickou sebevraždu. Z výroků představitelů ODS a STAN je zřejmé, že to učinit nehodlá.

Uvidíme, jakým způsobem bude jejich spolupráce fungovat na krajské úrovni. Může to být příprava na celostátní vládnutí. Vítězství hnutí ANO ve většině krajů a svým způsobem těsná porážka ve středních Čechách však dokazují, že zdolat Andreje Babiše nebude tak snadné jako Jaroslavu Pokornou Jermanovou.

Předseda vlády umí daleko lépe komunikovat s veřejností než ona. Z pozice premiéra si dokáže udržovat, chcete-li „kupovat“, voličskou podporu, která jeho hnutí na celostátní úrovni i nadále zajišťuje nejsilnější preference.

Zkrátka je to poněkud jiný příběh než ve středu Čech. Proto by pravicová opozice neměla podléhat přehnané euforii z čerstvého úspěchu. Byť v konfrontaci s koronavirovou realitou, nelze jednoznačně tvrdit, že Andrej Babiš předvádí kvalitní práci, kterou překrývají jenom některé nešťastné kroky.

Autor je komentátor Českého rozhlasu