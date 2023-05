Korunovací britského krále Karla III. začnou ve Spojeném království třídenní oslavy tradice staré už tisíc let. A připomene si ji nejen přes 50 bývalých britských kolonií v zámoří, sdružených pod britskou korunou v rámci Commonwealthu, jehož obyvatelstvo tvoří skoro třetinu světové populace. Komentář Praha 6:30 6. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Král Karel III. s manželkou Camillou | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Sledovat ji bude – ať už s nadšením, či se zdviženým obočím – určitě i celý západní svět. Sice je v Evropě královských rodin od Španělska po Švédsko pořád ještě celá řada, ale je to Royal Family, kdo z nich co do popularity suverénně vede.

Lída Rakušanová: „Náš pan král" Karel III.

A určitě nejen proto, že má prý nejlepší PR, skýtá bulváru nejšťavnatější pastvu a je magnetem pro turisty. Jak se opět ukázalo po brexitu, je pro Brity hlavně pilířem stability. A také příkladem filantropie, kterou mají členové britské královské rodiny takříkajíc „v popisu práce“. Král Karel III. se důsledně angažuje především v ochraně životního prostředí a v boji proti změně klimatu.

Českému publiku by ale měl být nový britský král blízký ještě z jiného, a to zcela konkrétního důvodu: bývalý princ Charles je totiž znám i jako velký znalec a obdivovatel kulturních památek. Po listopadu 1989 rozšířil svou dobročinnost na starou Prahu, na jejíž architektonických skvostech se neblaze podepsal komunistický režim.

Ve zlatém kočáře

Spolu s Václavem Havlem založil v roce 1992 Pražský památkový fond, takže kdo se dnes vydá například z Valdštejnské ulice na Malé Straně na pražský Hrad terasovými zahradami a žasne nad jejich barokní nádherou, obdivuje scenérii zrekonstruovanou v 90. letech i díky milionům od prince Charlese.

Prahu a Československo a posléze Českou republiku navštívil nynější britský král oficiálně i soukromě minimálně pětkrát. Na pozvání Václava Havla tu byl poprvé v květnu 1991 s Dianou, naposled v roce 2010 s Camillou. V první polovině 90. let viděl tehdy ještě zchátralý zámek v Českém Krumlově a také zámek Jezeří na Mostecku, tyčící se jako v hororu přímo nad uhelným velkodolem.

Třikrát byl v Brně. Na tamní Masarykově univerzitě dostal v roce 2010 zlatou medaili za zásluhy o trvale udržitelný rozvoj. Navštívil i ukázkovou ekologickou vesnici Hostětín na Uherskohradišťsku.

Díky Václavu Havlovi zná britský král Karel III. Českou republiku ze všech panovníků tohoto světa určitě nejlíp. Až pojede ve zlatém kočáře z Westminsteru, bude to tedy tak trochu i „náš pan král“.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu