Některé kauzy, které odhalili investigativní novináři z ruského portálu The Insider, měly ohlas také v Česku. Týkaly se otravy Sergeje a Julie Skripalových ve Velké Británii, otravy Alexeje Navalného v Rusku a sestřelení boeingu nad územím separatistů na východní Ukrajině, kteří válčí proti Kyjevu za pomoci Kremlu. V Česku se upozorňovalo hlavně na účast mezinárodní skupiny Bellingcat na těchto odhaleních, ta ale vždy spolupracovala s Insiderem. Komentář Praha 6:29 31. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Dobrochotov, šéfredaktor ruského portálu The Insider | Foto: Alexander Zemlianichenko | Zdroj: ČTK/AP

Vladimir Putin již několik měsíců čistí veřejný prostor v zemi od jakýchkoli lidí a organizací, které neovládá a kteří projevují, nebo by mohli projevit nesouhlas s jeho politikou militarizace a izolace Ruska.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Kreml dál čistí veřejný prostor, smí zůstat jen věrní

Postupně vytlačil do emigrace, nebo zavřel do vězení většinu svých oponentů. Platilo to v první řadě pro Alexeje Navalného a každého, kdo s ním někdy měl co do činění jako spolupracovník nebo sympatizant. Putin nechal schválit dva základní nástroje, jejichž pomocí zasahuje proti takovým lidem a organizacím.

Jednak je stát označuje za extremisty, jednak za zahraniční agenty. Někteří mají obě nálepky, jsou zároveň extremisty a zahraničními agenty, tedy v pojetí Kremlu.

S takovými organizacemi nebo lidmi nechce nikdo mít nic společného kvůli strachu z postihu tajných služeb. Odcházejí od nich sponzoři a inzerenti a příslušné organizace, mezi nimiž je i řada nezávislých médií, jsou nuceny ukončit svou činnost.

Patrně je u mě prohlídka. Klepe policie, informoval šéfredaktor ruského investigativního webu Číst článek

Právní stát neexistuje

Kreml přitom oficiálně tvrdí, že nejde o žádný zákaz. Zároveň završuje své čistky. V září budou volby do Státní dumy, v nichž podle plánu věrchušky nesmí kandidovat lidé, které by neřídila.

Jednou z nejnovějších obětí čistek se stal zmíněný Insider. Stát ho označil za zahraničního agenta. Ve středu 28. července policie vtrhla do bytu šéfredaktora Romana Dobrochotova, provedla domovní prohlídku se zabavením věcí a pasu, přičemž oznámila, že Dobrochotova vede jen jako svědka v jisté kauze.

Když Dobrochotov po propuštění z policie šel zablokovat SIM kartu ze zabaveného telefonu, sdělil mu mobilní operátor, že jeho číslo, které předtím používal, podle úředních záznamů nikdy neexistovalo, tudíž ho zablokovat nelze.

Šéfredaktor rozhlasové stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov uvedl, že jde o signál Kremlu všem v Rusku, že nikdo nesmí spolupracovat se skupinou Bellingcat. Echo Moskvy zůstává jednou z mála mediálních oáz, kde lze zaslechnout nezávislý názor. Venediktov ale připustil, že Kreml může zničit také jeho stanici.

Bývalý primátor Jekatěrinburgu Jevgenij Rojzman o lidech kolem Putina v této souvislosti řekl:

„Přestali se stydět. Právní stát neexistuje, soudy neexistují, veřejné mínění neexistuje, lidé nechodí do ulic s protesty. Před kým by se mohli stydět? Dělají to, co potřebují. A veřejný prostor nakonec vyčistí úplně.“

Autor je komentátor serveru novinky.cz